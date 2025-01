Produkcja "Tańca z gwiazdami" uchyla rąbka tajemnicy i ujawnia uczestników nowej edycji. Wiemy już, że na parkiecie zaprezentują się m.in. Blanka, Magda Mołek oraz Magdalena Narożna. Do programu po dłuższej przerwie wraca także Agnieszka Kaczorowska. Z doniesień "Faktu" wynika, że jej podopiecznym został Filip Gurłacz. Na tym jednak nie koniec. W sieci oraz studiu "halo tu polsat" pojawiło się nowe ogłoszenie.

Grażyna Szapołowska w "Tańcu z gwiazdami". Ogłoszono to na wizji

W niedzielnym wydaniu programu "halo tu polsat" ujawniono, że w najnowszej edycji tanecznego formatu wystąpi Grażyna Szapołowska. Informacja o udziale aktorki pojawiła się także w mediach społecznościowych produkcji. "W nadchodzącej edycji 'Tańca z gwiazdami' zobaczymy Grażynę Szapołowską, ikonę polskiego kina i teatru. Jej niezapomniane role w takich filmach jak: 'Krótki film o miłości', 'Wielki Szu' oraz 'Pan Tadeusz' zapisały się na stałe w historii polskiej kinematografii. Jak poradzi sobie na parkiecie? Zobaczymy już 2 marca w Polsacie" - czytamy na instagramowym profilu produkcji "Taniec z gwiazdami". Pod postem pojawiło się sporo komentarzy od internautów. "Wow, bosko", "Pozamiatane", "Super", "Gwiazda przez duże 'g" - czytamy. Myślicie, że Szapołowska poradzi sobie na parkiecie? Dajcie znać w sondzie na dole strony.

Grażyna Szapołowska cieszy się z nowej przygody. Chce nauczyć się tańczyć

W programie "halo tu polsat" wyemitowano krótki materiał z Grażyną Szapołowską, która opowiedziała o swoim udziale w "Tańcu z gwiazdami". Aktorka wyjawiła, co skłoniło ją wystąpienia w formacie. - Dlaczego się zdecydowałam? Rok temu spotkałam w windzie Iwonę Pavlović, która zapytała mnie, dlaczego ja nie tańczę. 'Niech pani przyjdzie do nas, nauczymy' - mówiła. Wydaje mi się, że to jest wspaniała okazja, żeby nauczyć się tańczyć, nauczyć się być z ludźmi znacznie młodszymi ode mnie, nauczyć się pewnej pokory, ale przede wszystkim - nauczyć się, jak się tańczy - wyznała Grażyna Szapołowska w programie "halo tu polsat".