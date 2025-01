Julia Dylewska wystąpiła w siódmej edycji programu "Love Island". Uczestniczka bezskutecznie próbowała odnaleźć drugą połówkę. Ostatecznie sama odeszła z formatu. - Decyzja dojrzewała u mnie od ponad tygodnia. Niestety, nie mogłam tutaj znaleźć nikogo, z kim zbudowałbym piękną relację - mówiła. Później widzowie mogli oglądać ją także w programie "Moja mama i twój tata", gdzie kibicowała swojej mamie Annie. Oprócz kariery telewizyjnej Julia prężnie działa w mediach społecznościowych. Ostatnio pochwaliła się efektem metamorfozy.

"Love Island". Julia schudła 12 kg. "To nie tylko zmiana na zewnątrz"

Julia Dylewska zamieściła na swoim instagramowym profilu nagranie, na którym pokazała metamorfozę sylwetki. Jak się okazuje, uczestniczka "Love Island" schudła 12 kilogramów. Jest bardzo dumna ze swojej przemiany. "To nie tylko zmiana na zewnątrz, ale przede wszystkim wewnętrzna metamorfoza. Warto było – dla zdrowia, lepszego samopoczucia i większej pewności siebie. Jeśli myślisz, że nie dasz rady, uwierz mi, dasz" - czytamy w opisie nagrania. Julia Dylewska zdradziła także, jak udało jej się osiągnąć taki efekt. "Jak to zrobiłam? Deficyt kaloryczny. Bez siłowni? Bez siłowni" - dodała uczestniczka programu "Love Island".

"Love Island". Julia chwalona przez internautów. Ależ słowa w komentarzach

Metamorfoza Julii zachwyciła internautów, którzy ruszyli z komentarzami pod postem. "Pięknie wyglądasz", "Wow, brawo", "Zawsze ładnie wyglądasz, ale zmiana na plus" - czytamy. Internauci dopytywali także o wspomniany przez Julię Dylewską "deficyt kaloryczny". Uczestniczka "Love Island" rozwinęła ten temat. "Ja przez dziesięć miesięcy byłam na diecie pudełkowej, myślę, że to mi bardzo pomogło trzymać się tego deficytu. Nie trzymałam się sztywno tego, jadłam pizzę, burgery i kebaby normalnie. Nigdy się nie głodziłam, w sumie to bardzo przyjemnie przebiegło to odchudzanie" - odparła uczestniczka.