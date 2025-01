W nadchodzącym tygodniu widzów "Na Wspólnej" czeka wiele emocjonujących scen. Poruszony zostanie wątek Igi i Jakuba, Przybyszowa będzie musiała zmierzyć się z niemałym problemem, a Smolny znowu wda się w bójkę, która sporo namiesza w jego życiu. Poniżej znajdziecie streszczenia nadchodzących odcinków "Na Wspólnej".

"Na Wspólnej". Odcinek 3951 (emisja 27 stycznia)

Iga konfrontuje Jakuba, który unika randki, kłamiąc o pracy. Robert nadal jest dosyć nieufny w stosunku do partnera Przybysz, co sprawia, że sytuacja staje się niezwykle napięta. Nagle dochodzi do zaskakującego wydarzenia. Nieoczekiwanie rozmowa telefoniczna kochanków zostaje przerwana, co niezwykle martwi Jakuba, który zaczyna być przekonanym, że Iga została porwana przez mafię. Tymczasem Hania zostaje potrącona przez tajemniczego chłopca na hulajnodze. Skutkiem wypadku jest złamana ręka. Bergowie są wstrząśnięci i postanawiają znaleźć sprawcę.

"Na Wspólnej". Odcinek 3952 (emisja 28 stycznia)

Po utracie pracy Marek ukrywa fakt bycia bezrobotnym przed żoną. Mężczyzna w zakładzie bukmacherskim próbuje finansowo stanąć na nogi. Tymczasem policja grozi Sarze karą za fałszywe zeznania w sprawie bójki, podczas gdy nagrania obciążają Wałka. W pracy u Przybyszowej też sporo się dzieje, ponieważ Sławek zostaje mianowany szefem operacji narkotykowej, co oburza Roberta. Wieczorem zwierza się Anecie z porażki.

"Na Wspólnej". Odcinek 3953 (emisja 29 stycznia)

Smolny zgłasza sprawę prześladowania go w sieci na policję, gdzie spotyka sprawcę pobicia Elen. W pewnym momencie sprowokowany przez jego ojca oprawcy koleżanki wdaje się w bójkę. Marek coraz bardziej pogrąża się w swoich kłamstwach. Na domiar złego mężczyzna zaniedbał swojego syna. Tymczasem na komisariacie też się wiele dzieje. Robert próbuje przekonać Kaję, że to on powinien kierować operacją narkotykową, co doprowadza do sprzeczek...

"Na Wspólnej". Odcinek 3954 (emisja 30 stycznia)

Karol nie potrafi ukryć zazdrości o japońskiego fana Ali, co sprawia, że dziewczyna traci do niego cierpliwość i postanawia odejść. Nieoczekiwanie, gdy bracia próbują zrozumieć sytuację, ich matka wpada i żąda wyjaśnień. Tymczasem kolejne problemy narastają u Smolnego, który jest... szantażowany. Junior i Kajetan wpadają w panikę, gdy dowiadują się, że ich sekret może ujrzeć światło dzienne.