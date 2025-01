Niedawno na stacji TVN zadebiutował program "Mistrzowskie pojedynki. Eternal Glory". W nowym show występują znani sportowcy, którzy ze sobą rywalizują. Drugi odcinek przyniósł nowe emocje. Tym razem uczestnicy musieli pokonać wodny tor przeszkód i wspinaczkę. Jakub Rzeźniczak miał problem z pierwszym zadaniem. Wyznał dlaczego.

"Mistrzowskie pojedynki. Eternal Glory". Jakub Rzeźniczak nie krył przerażenia. Wszystko przez traumę z dzieciństwa

W programie "Mistrzowskie pojedynki. Eternal Glory" znani sportowcy często opowiadają o swoim życiu. Jakub Rzeźniczak wyznał, dlaczego woda wzbudza w nim przerażenie. - Jak byłem mały, to się topiłem i od tamtego czasu nie mogę tego jakoś pokonać. To było na jakimś kąpielisku, może to było jezioro, już nie pamiętam - powiedział. Opisał dramatyczne uczucie, które mu towarzyszyło. - Zacząłem schodzić na dno, machać rękami, nogami. Dosyć szybko mnie wyłowili, ale ten moment, jak nie mogłem złapać oddechu, taka panika, to we mnie bardzo głęboko zostało i jest do tej pory - wyznał. Pomimo strachu, Rzeźniczak z sukcesem spróbował pokonać lęk. Po wszystkim nie krył z siebie dumy.

Nie tylko Rzeźniczak miał trudne doświadczenie z dzieciństwa. Ostatnio wyznaniem podzieliła się Iwona Guzowska

W ostatnim odcinku na bolesne wyznanie zdecydowała się Iwona Guzowska. Opowiedziała o tym, jak została porzucona tuż po urodzeniu. W szokujących słowach mówiła o braku miłości. - Gdy się urodziłam, zostałam porzucona. Przez pierwsze osiem miesięcy mojego życia byłam w szpitalu, ponieważ ciężko zachorowałam. Z braku miłości. I w wieku ośmiu miesięcy zostałam adoptowana (...). Przez większość życia żyłam z takim przekonaniem, że ja nie zasługuję na to, żeby tu być. No bo, wiesz, przychodzisz na świat, nikt na ciebie nie czeka. Nikt ciebie tu nie chce i nie jesteś tego świadomy, więc nie wiesz, dlaczego traktujesz siebie tak surowo, tak bezwzględnie - wyznała sportsmenka.

