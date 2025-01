Program "Ślub od pierwszego wejrzenia" połączył już niejedną parą. W show to eksperci dobierają do siebie osoby, które szukają prawdziwej miłości. Jak wiadomo, eksperyment nie zawsze się udaje. Tak było w przypadku Agaty i Piotra. Choć początkowo wszystko było na dobrej drodze, do relacji wtargnęły liczne kłótnie. Małżeństwo uczestników się rozpadło. Przed udziałem w eksperymencie Agata mieszkała w Australii. Teraz wyprowadziła się tam na stałe i rozpoczęła budowę domu. Prace idą pełną parą!

REKLAMA

Zobacz wideo Paulla dzięki piosence "Od dziś" dostała kredyt i kupiła dom. "Mogłam spokojnie żyć"

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Agata pochwaliła się domem w Australii. To był długi proces budowy

Dom Agaty w Australii został wybudowany od zera. W mediach społecznościowych uczestniczka "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pokazała cały proces powstania jej gniazdka. Wszystko zaczęło się od kupienia działki. Prace nad domem rozpoczęły się tuż przed udziałem Agaty w randkowym show. Uczestniczka pokazała w sieci cały proces "krok po kroku" i efekt końcowy. Nie da się ukryć, że robi ogromne wrażenie. Bohaterka postawiła na jasny i nowoczesny wystrój. Wyznała fanom, które rozwiązania najbardziej jej się sprawdziły. "Co na pewno zrobiłabym ponownie? Dużo wielkich okien i drzwi przesuwnych, zwłaszcza w mojej sypialni, wejście z garażu prosto do kuchni, powiększenie spiżarni, aby schować lodówkę, poszerzenie blatu w kuchni, przesunięcie ściany w łazience przy 'master bedroom', instalacja klimatyzacji pod dachem" - napisała pod postem na Instagramie. Efekty znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

PRZECZYTAJ TEŻ: Kasia ze "Ślubu" przerywa milczenie. Mocny wpis o bólu i łzach

Agata ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zamieszka w Australii na stałe. Nie każdy jest zachwycony z tego powodu

Agata w rozmowie z tvn.pl przyznała, że nie wszyscy byli zadowoleni z jej decyzji o przeprowadzce. Sama bardzo długo wahała się, czy jest to dobry krok. Ostatecznie uczestniczka "Ślubu od pierwszego wejrzenia" wyjechała do Australii na stałe. Wie jednak, że będzie tęsknić za bliskimi. - Moja mama naprawdę chciałaby, żebym wróciła na stałe do Polski, ale nawet ona wie, że ja nie mogę sobie układać życie pod nią albo pod moją siostrę, albo pod moich przyjaciół, bo przyjaciele już mają ułożone życie, moja siostra też. Chęć bycia z mamą jest bardzo silna, ale rozmawiamy codziennie, więc tak naprawdę waham się, czy to, że już bym była w Polsce, zmieniłoby moje życie na lepsze. To jest ciężka sytuacja. Czuję się dobrze i tu, i tam - podkreśliła w wywiadzie z tvn.pl. ZOBACZ TEŻ: Agnieszka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" schudła 15 kg. Wystarczyła jedna rzecz