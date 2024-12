Drzyzga w nowej fryzurze. Widzom opadła kopara. Styliście nie

Ewa Drzyzga przez długie lata kręcenia programu "Rozmowy w toku" była wierna charakterystycznej krótkiej fryzurze. Obecnie prowadzi "Dzień dobry TVN" i zdarza jej się nieco bardziej eksperymentować. W sobotnim wydaniu śniadaniówki pojawiła się jednak w upięciu i wywołała dyskusję w komentarzach. Widzowie byli zaskoczeni.

REKLAMA

Zobacz wideo Smaszcz ma oryginalny pomysł na święta. Wyjawiła, gdzie zabierze mamę

Drzyzga zachwyciła widzów "DDTVN". "W spiętych włosach bardzo twarzowo"

Na Instagramowym profilu programu "Dzień dobry TVN" pojawiło się wspólne zdjęcie Ewy Drzyzgi z Krzysztofem Skórzyńskim. Fani formatu zwrócili uwagę na stylizację prezenterki, ale także na nowe uczesanie. "Piękna sukienka", "Pani Ewa wygląda dzisiaj prześlicznie", "Pani Ewo, w spiętych włosach bardzo twarzowo", "Pani Ewo, co to za piękna kreacja? Zachwycam się i nie mogę przestać" - czytamy w komentarzach.

PRZECZYTAJ WIĘCEJ: Tego jeszcze nie było. Problemy w "DDTVN". Skórzyńskiego po słowach Drzyzgi zamurowało

Stylista nie podziela zachwytów widzów. "Drzyzga wygląda lepiej w rozpuszczonych włosach"

O opinię na temat stylizacji i uczesania Ewy Drzyzgi zapytaliśmy także redaktora modowego, Michała Musiała. Okazuje się, że ekspert nie był zachwycony zmianą tak bardzo jak widzowie. - Ewa Drzyzga tym razem pokazała się w zupełnie innej wersji. Prowadząca "DDTVN" postawiła na upięte włosy. Fryzura sama w sobie nie jest zła - szczególnie w zestawieniu z sukienką z golfem. Drzyzga wygląda jednak lepiej w rozpuszczonych włosach - dodają jej charakteru i kobiecości. Teraz wydaje się być bardziej sztywno i zachowawczo - stwierdził Michał Musiał w rozmowie z Plotkiem.

Co ciekawe, Drzyzga do pracy dojeżdża setki kilometrów. Chociaż nagrania "Dzień dobry TVN" odbywają się w Warszawie, prezenterka od lat jest wierna miejscowości Mogilany, pod Krakowem. To tam wybudowała dom. I wcale nie chce zmian. - Mieszkałam w Warszawie, we Wrocławiu, wynajmowałam mieszkanie, postanowiłam kupić dom. Podoba mi się tu piękny widok, spokój, cisza, a zarazem blisko miasta. Nie planuję przeprowadzki - mówiła w rozmowie z "Galą".