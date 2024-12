Anna i Grzegorz Bardowscy bez wątpienia należą do jednych z najbardziej rozpoznawalnych par po programie "Rolnik szuka żony". Zakochani znaleźli prawdziwą miłość w randkowym show. Choć od emisji drugiej edycji formatu minęło już trochę czasu, to ta dwójka dalej cieszy się sporym zainteresowaniem. Fani śledzą ich losy za pośrednictwem mediów społecznościowych. Ostatnio Anna i Grzegorz Bardowscy pochwalili się świąteczną atmosferą. Nie mogli czekać dłużej z przystrajaniem domu i choinki. Pokazali w sieci, w jaki sposób wprowadzili do siebie świąteczny klimat.

"Rolnik szuka żony". Bardowscy nie mogli doczekać się świąt. Przyszedł czas na ozdoby

Uczestniczka programu "Rolnik szuka żony" opublikowała materiał na YouTube, gdzie pokazała, jak ubiera choinkę. Wraz z ukochanym Grzegorzem kupili ogromne drzewko z plantacji choinek. W przystrajaniu mogła liczyć na pomoc dzieci. W tym roku rodzina postawiła na złote i srebrne bombki. Nie obyło się też bez światełek. Anna i Grzegorz Bardowscy nie zapomnieli o ogrodzie. Drzewka, które są na zewnątrz, zostały przystrojone specjalnymi światełkami. Dodatkowo wokół pojawiły się ogromne, świecące gwiazdki. Zdjęcia choinki znajdziecie w naszej galerii na górze strony. Jak oceniacie?

Janachowska pokazała choinkę. Tylko milionerzy mogą sobie na taką pozwolić

Izabela Janachowska jest obecnie bardzo rozchwytywaną ekspertką ślubną. I choć jest bardzo zapracowana, znalazła czas, by ustroić dom. Już czuć w nim świąteczny klimat. Gwiazda oprowadziła fanów po wnętrzu. Mąż celebrytki zmagał się ze światełkami. - Słuchajcie, my pracujemy nad naszym świątecznym klimatem w zimowym ogrodzie. Mój mąż właśnie wziął się za przyczepianie światełek. Mamy trochę bałaganu, ale tutaj zaczyna już to dobrze wyglądać - opowiadała. Mogliśmy zobaczyć również wielką kokardę na czubku choinki, jak również poduszki z napisem "Merry Christmas" (pol. wesołych świąt). Jak się okazuje, Janachowska nie oszczędzała. Koszt jednej poszewki to 220 zł - a gwiazda mówiła przynajmniej o kilku. Nie zapomnijmy o kokardzie, za którą trzeba zapłacić 420 zł.