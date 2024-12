Olbrzymi sukces "Dzień dobry TVN". Zjadło "PnŚ" na śniadanie

Stacja TVN znowu triumfuje i udowadnia, że na rynku telewizyjnym jest dla wszystkich pozostałych graczy poważną konkurencją. Listopad był wyjątkowo emocjonujący, bo widzowie z zapartym tchem śledzili finały flagowych programów stacji. Najpierw poznaliśmy zwycięzców tegorocznego sezonu "Azja Express", który wrócił na antenę wraz z jesienną ramówką. W ostatnim sezonie show uczestnicy musieli przeprawić się przez Filipiny i Tajwan. Najlepiej z wszystkimi wyzwaniami poradzili sobie Jan Błachowicz i Józef Gąsienica-Gładczan, którzy tym samym zwyciężyli program. Za nami także równie emocjonujący finał 13. edycji "Top Model". Show wygrała Klaudia Zioberczyk, której zwycięstwo w programie otworzyło wiele nowych możliwości rozwoju kariery. Jak się okazuje, stacja ma jeszcze jeden powód do świętowania sukcesu. Jeden ze stałych programów stacji pod względem wyników znowu podbił konkurencję.

REKLAMA

Zobacz wideo Anna Senkara żegna się z "DDTVN". Wyjawia, jakie ma plany

"Dzień dobry TVN" zmiótł z planszy konkurencję. To właśnie ten program najchętniej wybierali widzowie

"Dzień dobry TVN" to tuż obok "Pytania na śniadanie" jeden z najpopularniejszych programów śniadaniowych w telewizji. Jak się okazuje, najnowsze wyniki oglądalności jasno pokazują, że stacja TVN zostawiła TVP2 daleko w tyle. To właśnie "Dzień dobry TVN" jest najchętniej wybieranym przez widzów programem porannym i w zestawieniu z konkurencją jest absolutnym numerem jeden. Co ciekawe, format "halo, tu polsat" nie zdominował rynku i nie zagroził pozycji śniadaniówki TVN-u. Wyniki za listopad mówią same za siebie. W tym miesiącu program "Dzień dobry TVN" śledziło średnio 353 tys. widzów. Najwięcej widowni gromadziło się przed telewizorami w weekendy, gdzie oglądalność dochodziła prawie do pół miliona.

TVP2 - Pytanie na śniadanie - 295 990

Polsat - Nowy dzień - 178 059

Polsat - halo, tu polsat - 191 824

TVN - Dzień dobry TVN - 353 166

"Dzień dobry TVN" w okresie świąt. Stacja TVN przygotowała niespodziankę dla widzów

Produkcja stacji TVN nie zwalnia tempa i ma dobrą wiadomość dla widzów. Program "Dzień dobry TVN" będzie emitowany przez cały okres świąt Bożego Narodzenia. Nie tylko w Wigilię, ale także pierwszy i drugi dzień świąt. Na tym nie konie, bo program zostanie wyemitowany także w sylwestra i noworoczny poranek. Grudzień to wyjątkowy miesiąc w roku, więc stacja przygotowała w tym okresie dużo niespodzianek. Będziecie oglądać?