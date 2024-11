Program "Ślub od pierwszego wejrzenia" z pewnością zaskoczył niejednego widza. Szczególny zawód pojawił się w przypadku Piotra i Agaty. Małżeństwo dogadywało się w zasadzie jedynie na ślubnym kobiercu. Później było tylko gorzej. Jak już wiemy, para nie przetrwała eksperymentu.Tuż po zakończeniu programu Piotr opowiedział o swoich odczuciach. W rozmowie z TVN zdradził m.in., że planuje zachować nazwisko swojej żony. Agata nie była mu dłużna i również udzieliła wywiadu. Teraz jednak zdradziła nowe informacje.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Agata otworzyła się na temat intercyzy. Rozwiała wątpliwości

Związek Agaty i Piotra zakończył się z hukiem. Można pomyśleć, że para odetchnęła z ulgą. Małżeństwo jednak wciąż porusza swój temat w mediach społecznościowych. Atmosfera afery nadal unosi się w powietrzu. Ostatnio Agata odpowiedziała na kilka pytań fanów. Nie kryła radości, gdy fan zasugerował, że Piotr może być zły z uwagi zatajenia informacji o domu w Australii. "Najlepsza decyzja ever!" - komentowała Agata. Obserwatorzy w sieci chcieli wiedzieć, jak wygląda kwestia intercyzy. Okazuje się, że uczestnicy podpisują dokument, jeszcze zanim się poznają. "Podpisujemy na stoliczku przed wejściem na salę" - wyznała Agata. Wiedzieliście o tym?

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Atmosfera skandalu nadal się nie skończyła. Piotr i Agata mieli sobie sporo do zarzucenia

Po emocjonującym finale "Ślubu od pierwszego wejrzenia" Agata i Piotr udzielili kilku wywiadów.

Uczestniczka w rozmowie z Pudelkiem otworzyła się na pewne tematy. Mówiła między innymi o zachowaniu swojego męża. Stwierdziła bez wahania, że mężczyzna przestał o nią zabiegać. Agata powiedziała, że po dwóch tygodniach wskutek różnych wydarzeń, spakowała walizki z domu Piotra. Co na to sam mężczyzna? Miał być zupełnie niewzruszony. To szczególnie zabolało Agatę. "On otwarcie po moim wyjściu powiedział, że nie jest zainteresowany tym, co się ze mną dzieje. Ja wtedy wyszłam, jak stałam, pojechałam do hotelu z tymi wszystkimi tobołami, a on się ani słowem do mnie nie odezwał przez pięć dni, ani do mojej mamy, którą tak 'strasznie kocha'. Moja mama mu tego nigdy nie wybaczy" - mówiła w rozmowie z Pudelkiem. Myślicie, że to prawda? ZOBACZ TEŻ: "Ślub od pierwszego wejrzenia". Kamil zabrał głos po wywiadzie Asi. Ma do zarzucenia jedno