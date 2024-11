"Milionerzy" to uwielbiany przez widzów teleturniej, który cieszy się ogromną popularnością. Prowadzącym niezmiennie jest Hubert Urbański. Kilku śmiałków studio show TVN opuściło bogatsze o milion złotych. Chętnych nie brakuje. W 757. odcinku "Milionerów" na kultowym już fotelu zasiadł mgr inż. Michał Bobel z Zielonki. Jak poradził sobie z pytaniami? Sprawdźcie!

"Milionerzy". Uczestnik podjął ryzyko. Skończył w szoku. "Boże Święty"

W najnowszym odcinku o milion zawalczył Michała z Zielonki. Uczestnik wykorzystał udział w popularnym programie, by zaapelować do jego widzów. Wyznał, że do studia przyjechał z przypinką dawcy szpiku i poprosił o zapisywanie się do bazy dawców. Bezproblemowo odpowiedział na pierwsze pytanie. Prowadzący Hubert Urbański odczytał kolejne pytanie za gwarantowane 1000 złotych, które brzmiało: "Co jest prawdą, która wprost wynika z etymologicznego słownika?"

A. zasłona to niegdyś opona

B. opona piszczy jak szalona

C. zasłona zasłania sobą słonia

D. opona jest dziś za słona

Ojej. Rzuca mi się na oko jedna odpowiedź, ale powiem szczerze, że ten temat jest dla mnie trudniejszy. C. mi się rzuca w oczy

- próbował analizować pytanie.

Bez skorzystania z kół ratunkowych poprosił o zaznaczenie odpowiedzi C. Padło słynne "ostatecznie". Popełnił jednak błąd, gdy prowadzący wskazał, że poprawną odpowiedzią jest A. Michał nie krył szoku i krzyknął: O nie, czyli A. Boże Święty. Nie wiedziałem" - dodał kompletnie zaskoczony, a studio opuścił bez dodatkowego zastrzyku gotówki.

