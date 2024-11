Program "Rolnik szuka żony" powoli dobiega końca. Fani mieli już okazję zobaczyć ostatni odcinek przed finałem, który zostanie wyemitowany w grudniu. Tym razem widzowie zostali zaskoczeni nagłymi zwrotami akcji. Niestety, nie były one pozytywne. Związek Sebastiana i Kasi się rozpadł. Podobnie było w przypadku relacji Adama i Wiktorii. Czy jest to definitywny koniec? Fani dowiedzą się wszystko w finale. Wiadomo jednak, że zachowania uczestników nie każdemu przypadły do gustu. Byłe bohaterki programu zabrały głos.

"Rolnik szuka żony". Byłe uczestniczki zareagowały na ostatni odcinek. Nie były zachwycone

Nowy sezon programu "Rolnik szuka żony" jest oglądany nie tylko przez widzów, ale również dawne bohaterki show. Tym razem panie nie były zadowolone z tego, jak zachowali się niektórzy uczestnicy. W mediach społecznościowych pojawiły się bardzo wymowne komentarze. "Ale emocje. Szkoda, że wychodzą takie akcje. (...) Dzisiejszy odcinek pokazał, jak łatwo jest pochopnie ocenić drugą osobę. Niektórzy powinni się zastanowić dwa razy, zanim coś powiedzą" - pisała Joanna Osypowicz, podkreślając, że niełatwo oglądało się ten odcinek. "Współczuję wszystkim kobitkom, który w życiu trafiły na takich pogubionych, niezdecydowanych chłopców" - wtórowała jej Marta Paszkin.

"Rolnik szuka żony". Ostatni odcinek dał dużo do myślenia widzom. Co się stało?

Ostatni odcinek w programie "Rolnik szuka żony" nie był specjalnie pozytywny. W związkach uczestników nie dzieje się najlepiej. Szczególnie mowa tutaj o Sebastianie i Kasi. Początkowo uczestnik zarzucił kobiecie brak zaangażowania podczas wspólne spędzonych kilku dni. Kasia jednak miała inną perspektywę. - To, że człowiek ma czasami gorszy dzień to oznacza, że trzeba się od razu rozstać? (...) Byłam mega zmęczona, strasznie dużo się działo, wcześniej miałam anginę. Widziałam już jego zachowanie, jego oschłość. Odcinało mnie to i dystansowało od niego. Taki był ten weekend. Zdystansowany - tłumaczyła uczestniczka. Wiktoria i Adam również nie mają się najlepiej. Bolesne rozstanie to dopiero początek. - Tak bardzo chciałem spróbować z tobą i te wewnętrzne uczucia odsunąłem na bok. (...) Narzuciłem sobie, że to musi się udać - tłumaczył się Adam. - Wystarczyła rozmowa, a nie sprzeczne sygnały - odpowiedziała Wiktoria. ZOBACZ TEŻ: "Rolnik szuka żony". Rozstanie tuż przed finałem. Sebastian zostawił Kasię dla innej kandydatki!