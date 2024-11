Przed nami 11. odcinek 11. sezonu uwielbianego przez widzów programu "Rolnik szuka żony". W powszednim epizodzie uczestnicy musieli zdecydować, z kim będą chcieli próbować stworzyć romantyczną relacją. Już wiadomo, że Agata wybrała Irka. Wiktoria i Adam mają za sobą już pierwszy pocałunek. Sebastian odkrywa coraz więcej kart przed Kasią, a Marcin i Ania dobrze się dogadują. Rafał wybrał Dominikę. Jak potoczą się losy tych par?

Poważne spięcie u Adama i Wiktorii. Co dalej z Agatą i Irkiem?

Okazało się, że Adam i Wiktoria musieli sobie wiele wyjaśnić. Kandydat deklarował, że zmieni pracę, by być bliżej i spędzać więcej czasu z wybranką. Później wycofał się z tych słów. Stwierdził, że bał się ryzyka. Wiktoria zarzuciła Adamowi, że jest nieszczery. - To mnie bardzo boli, to mnie zraniło - powiedziała podczas spotkania Wiktoria. - Tak bardzo chciałem spróbować z tobą i te wewnętrzne uczucia odsunąłem na bok. (...) Narzuciłem sobie, że to musi się udać - mówił Adam. - Wystarczyła rozmowa, a nie sprzeczne sygnały - odpowiedziała uczestniczka. Adam przyznał jej rację. Potem przeprosił Wiktorię, że zmarnował jej czas i ją zranił. - Ja to zepsułem i biorę to na siebie. Tutaj nie ma twojej winy - przyznał. Wyjawił, że zerwał z rolniczką podczas ostatniego pobytu u niej. Na koniec sobie podziękowali i się rozeszli. Czyżby to już definitywny koniec tej relacji?

Agata i Irek pojechali do Gdańska. Spotkań przez długi czas nie było, gdyż kandydat wyjechał do pracy. Zobaczyli się po sześciu tygodniach. Irek wyjaśniał, że dużo pracuje. Agata podkreśliła, że wiedziała, że odległość będzie przeszkodzą. - Nie dajemy rady sięgnąć w przód, zajrzeć w przyszłość - stwierdził Irek. - Trzeba dalej jakoś żyć - uznała rolniczka. Przyznała, że zyskała w kandydacie przyjaciela. Irek podzielił jej zdanie. - Trochę smutna ta historia - podsumowała Agata.

Marcin wyznał Ani miłość. Rafał i Dominika doskonale się bawią. Sebastian nie związał się z Kasią

Relacja Marcina i Ani jest na początkowy etapie, ale stawiają kolejne kroki w relacji. - Do tej pory nic mnie nie cieszyło, teraz cieszy mnie wszystko - przyznał Marcin. Chciałby, aby ich relacja przetrwała do końca życia. Oboje wierzą w ten związek. Ania wyznała, że "poczuła coś w środku", gdy tylko zobaczyła rolnika. Wybrali się na romantyczną randkę. Marcin wyznał Ani miłość. Ania również to zrobiła. Para snuje plany na przyszłość. Rolnik myśli o zaręczynach i małżeństwie. Rafał przyznał, że dobrze mu się układa z Dominiką. Często się spotykają. - Świetnie bym się wpasowała w jego życie - wyznała kobieta i dodała, że bardzo jej zależy. Dominika zauważyła, że Rafał jest skryty i ciężko mu mówić o emocjach. - Więcej pokazuje uczucia gestami niż słowami - zauważył rolnik. Dominika czuje, że jest mu bliska. - Nadal zakładam to, że spotkamy się na ślubie - uznał Rafał.

Sebastian spędził dwa dni z Kasią w jego domu. Po czasie wszystko zamilkło. Sebastian nie udał się na rewizytę do Kasi i nie zapoznał się z jej rodziną. Uczestnik nie widział sensu utrzymywać tej relacji. Nie będą się już spotykać. Sebastian przy okazji rozmowy stwierdził, że Kasia by się nie odnalazła na roli, choć kandydatka twierdziła inaczej. - Był oschły. (...) Widać było zdystansowanie - stwierdziła Kasia. Odciął mnie totalnie od siebie - dodała. - Nie pasujemy do siebie - skwitował Sebastian.