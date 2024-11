'Ślub od pierwszego wejrzenia'. Piotr odnalazł biologiczną matkę. Straszne, co odkrył

Piotr w "Ślubie od pierwszego wejrzenia" został sparowany przez ekspertki z Agatą. Już wiemy, że małżeństwo rozpadło się z hukiem, a uczestnik nawet nie przyjechał na finałowe spotkanie. Mężczyzna po emisji programu zaskoczył wyznaniami w wywiadzie z TVN. Wytłumaczył, dlaczego tak naprawdę nie pojawił się w ostatnim odcinku. W rozmowie poruszono też temat jego biologicznej rodziny, z którą przez lata nie miał kontaktu. Wychował się w domu dziecka, a matki i ojca nigdy nie poznał. Udało mu się dotrzeć do rodzicielki, jednak historia nie skończyła się szczęśliwie.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Piotr wyznał, że znalazł biologiczną matkę. Koniec napawa smutkiem

Uczestnik dziesiątej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" w wywiadzie z TVN poruszył temat biologicznej mamy. Wyszło na jaw, że kobieta jakiś czas temu zmarła. Piotr Miechowski w rozmowie został zapytany, czy żałował tego, że nie odnalazł mamy wcześniej. Podkreślił, że przez długi czas nie był gotowy na ten krok. - Potrzebowałem tyle czasu, a nie mniej. Jeśli odezwałaby się do mnie, próbowałaby kontaktu, znaleźć mnie dużo wcześniej, nie jestem w stanie odpowiedzieć, jak zareagowałbym na taką sytuację, nie wiem, rok, dwa, trzy, pięć lat wcześniej, po prostu nie wiem - powiedział w wywiadzie.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Piotr żałuje, że nie zdołał znaleźć matki wcześniej? Szczera odpowiedź

Piotr z programu "Ślub od pierwszego wejrzenia" podkreślił, że nie ma sobie nic do zarzucenia w kwestii poznania mamy biologicznej. Zadecydował, że chciał ją odszukać, dopiero wtedy, gdy był w pełni na to gotowy. Dodał, że w odpowiednim czasie stanął nawet nad jej grobem. Uczestnik powiedział, że warto robić wszystko w swoim tempie, a nie dlatego, że wypada. - Nie mam żadnego żalu do siebie w tej kwestii, że mogłem zrobić coś wcześniej, później. Oczywiście z jednej strony można pomyśleć sobie, że no kurczę, liczył człowiek jednak na to, że będzie żyła. Ale być może to spotkanie mogłoby wnieść dużo złych emocji do mojej głowy - powiedział Piotr w wywiadzie, dodając, że prawdopodobnie tak musiało po prostu być. ZOBACZ TEŻ: "Ślub od pierwszego wejrzenia". Piotr ma kontakt z rodziną Agaty. Niebywałe, jak zwraca się do jej mamy