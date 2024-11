Nie tylko Edyta Górniak, Maryla Rodowicz i Roksana Węgiel. Blanka Stajkow też uświetniła swoim występem finał 15. edycji "Tańca z gwiazdami". Reprezentantka Polski na Eurowizji z 2023 roku wykonała dla widzów show Polsatu singiel "Solo" połączony z coverem grupy Las Ketchup "Asereje". Choć później Iwona Pavlović rozpływała się nad jej choreografią, nie obyło się bez kontrowersji. Część internautów zarzuciła jej, że pokusiła się o playback. Artystka nie przeszła obok tych zarzutów obojętnie.

Blanka po finale "Tańca z gwiazdami" zapytana o śpiewanie z playbacku

O zarzuty internautów Blanka została zapytana przez reporterkę Pudelka. Niektórzy nie wierzyli, że czyste śpiewanie da się łączyć z wymagającym układem tanecznym. Simona Stolicka nie owijała w bawełnę i tuż po finale show zapytała ją, czy wspomagała się playbackiem. - Że dzisiaj? Nie, to nie był playback. Śpiewałam na żywo i zawsze śpiewam na żywo. To jest "backing track", który delikatnie sobie leci z tyłu. Możecie też usłyszeć, jak sobie sprawdzicie, że jak nie mam mikrofonu przy buzi, to leci cichutko podkład i moje "backing" wokale, a jak śpiewam, to śpiewam. To się da usłyszeć generalnie. Nie wiem, z czego zawsze jest jakaś akcja - podsumowała podirytowana piosenkarka.

Blanka będzie pląsać w "Tańcu z gwiazdami"

Przypomnijmy, że na 16. edycję "Tańca z gwiazdami" nie trzeba będzie długo czekać. Nie jest już tajemnicą, że kolejna odsłona show, które ostatnio wygrała Vanessa Aleksander, zaplanowana jest na wiosnę. Udział Blanki w finale nie był przypadkowy. Wykonawczyni "Solo" zgodziła się bowiem tańczyć w kolejnej edycji. - Blanka śpiewała dla nas solo, ale uwaga! Blanka już niedługo wystąpi w tanecznym duecie. W ten sposób poznajecie pierwszą uczestniczkę nowej edycji "Tańca z gwiazdami". Do zobaczenia wiosną - powiedział podekscytowany Krzysztof Ibisz na zakończenie programu. Swoją drogą o mały włos, a pląsałaby ona na parkiecie show w zakończonej właśnie odsłonie. Niestety okazało się to finalnie niemożliwe przez jej wcześniejsze zobowiązania zawodowe, których nie udało się połączyć.