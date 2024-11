'Top Model'. Już wszystko jasne! To oni znaleźli się w finale programu

Program "Top Model" od lat emitowany jest na antenie TVN, a obecnie widzowie mogą oglądać zmagania uczestników w 13. edycji show. W jury niezmiennie zasiadają Joanna Krupa,Katarzyna Sokołowska, Dawid Woliński oraz Marcin Tyszka. W ostatnim epizodzie o zmaganiach z nowotworem opowiedziała Monika Olejnik. W tym odcinku uczestnicy sprawdzili się na wybiegach podczas Fashion weeku. Dowiedzieliśmy się również, kto dostał się do finału i nadal ma szansę na główną nagrodę.

"Top Model". Fashion week w Lizbonie był wyzwaniem dla uczestników. Piotrek zdenerwował się przez Maję

Uczestniczy musieli radzić sobie sami podczas Fashion weeku, który odbywał się w Lizbonie. Jurorzy nie byli obecnie w stolicy Portugalii, choć we wcześniejszych edycjach zawsze pojawiali się na pokazach na widowni. Uczestnicy udali się na sześć castingów, gdzie próbowali swoich sił. Zostali podzieleni na grupy: Maja, Ada i Piotrek oraz Klaudia, Karolina i Hubert. W pewnym momencie Piotr zdenerwował się na koleżankę z zespołu. - Mai brakuje pokory, umiejętności chodzenia i dostosowania się do sytuacji - stwierdził Piotr podczas jednego z castingów. Potem pojawiły się problemy. Chodziło o język angielski Mai. Jak stwierdziła, umówiła się z Piotrkiem, że będzie jej tłumaczem, co po czasie zaczęło go denerwować. - Ja byłem skupiony na sobie. (...) Ja nie jestem osobą, która podkłada nogi, ale wymagać czegoś ode mnie? - dodał z niesmakiem. Wszystkim uczestnikom udało się dostać przynajmniej jeden pokaz u projektantów.

"Top Model". To oni będą walczyć o zwycięstwo w finale programu!

Po pełnym emocji odcinku, w którym wszyscy starali się jak najlepiej wypaść przed projektantami, a później na wybiegu, doszło do momentu, na który z pewnością czekała większość widzów. Jurorzy po Fashion weeku zdecydowali, kogo zobaczymy w finale 13. sezonu "Top Model". Tylko trójka uczestników przeszła do kolejnego etapu. Już wiemy, kto zawalczy o kontrakt z agencją modelingową oraz 200 tysięcy złotych. Z programem pożegnali się Piotrek i Maja. To oznacza, że w finale zobaczymy Klaudię, Adę, Karolinę i Huberta!