Nie da się ukryć, że śniadaniówki są nieco luźniejszą formą programów na żywo. Dyskusje nie zawsze mają formalny charakter, a niektórzy nawet zdobywają się w nich na osobiste wyznania. Jednym z nich podzielił się Damian Michałowski. Prezenter ma ostatnio sporo na głowie. Przygotowania do "Dzień dobry TVN" z pewnością pochłaniają większość wolnego czasu. Podczas ostatniego wydania prowadzący wyznał, że ma ze swoją żoną na pieńku. Wszystko przez to, że zapomniał pomóc jej w małej sprawie. Wtem w kamerze pojawił się Bartek Jędrzejak. Pogodynek wyskoczył do Michałowskiego z bardzo konkretną radą.

"Dzień dobry TVN". Jędrzejak w formie. Michałowski posłucha jego rady?

Pogodynek w ostatnim czasie pozwala sobie na nieco więcej luzu przed kamerą. Dopiero co pisaliśmy o jego zabawnej wstawce na temat deszczu. - Wiecie, jak mówią górale na taki zacinający deszcz? Mżawkę? - zaczął niewinnie. - Piździ - wypalił nagle w ostatnim wydaniu śniadaniówki. Krupińska i Michałowski zwijali się ze śmiechu. Tym razem Jędrzejak postanowił udzielić swojemu koledze szczerej rady. Michałowski żartował, że martwi się o swój związek, ponieważ zapomniał ostatnio wymienić żonie opony. Ta miała się na niego dąsać, bo przecież zima zbliża się wielkimi krokami, a nikt nie chce być przez nią zaskoczony. Szybko okazało się, że rozmowę Krupińskiej i Michałowskiego podsłuchał Jędrzejak. - Buziak, kwiaty, zmiana opon i będzie dobrze - doradził.

"Dzień dobry TVN" na prowadzeniu. Pozostałe śniadaniówki w tyle

W październiku to właśnie program TVN-u był najchętniej wybierany przez widzów. Potwierdzają to również dane opublikowane przez Nielsen Media. Według nich "Dzień dobry TVN" śledziło średnio 325 tys. widzów, czyli o pięć tys. więcej, niż rok temu. W grupie ogólnej TVN notuje 7,76 proc. udziału w rynku (wzrost z 6,98 proc.). Na drugim miejscu znalazło się "Pytanie na śniadanie" - 260 tys. widzów, a podium zamknęło "halo tu polsat" - 188 tys. widzów. ZOBACZ TEŻ: "Dzień dobry TVN". Widzowie już tego nie zobaczą. Produkcja ogłasza zmiany