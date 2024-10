"Rolnik szuka żony". Widzowie już wiedzą, kogo wybrał Rafał. Są zawiedzeni

Niedługo TVP wyemituje finałowy odcinek najnowszej edycji "Rolnik szuka żony". Zanim poznamy wszystkie programowe pary, czeka na jeszcze kilka ważnych decyzji. Marcin i Rafał wciąż zastanawiają się, której kandydatce oddać swoje serce. Ciekawa sytuacja wydarzyła się w przypadku sadownika. Jedna z internautek donosi, że widziała mężczyznę razem z... Anną, na randce w Kazimierzu Dolnym. Na potwierdzenie tej informacji przyjdzie nam poczekać do niedzieli. Z kolei Rafał zdaje się być bardziej tajemniczy. Widzowie jednak twierdzą, że przejrzeli jego zamiary. Kogo wybierze?

"Rolnik szuka żony". To ona skradnie serce Rafała. Fani nie są zadowoleni

Hodowca papryk wydaje się być oczarowany do granic możliwości Anetą. Kobieta daje jasne znaki, że jest zdecydowana, by przeprowadzić się do rolnika. Przesadna pewność siebie i taktyka uczestniczki nie przekonują widzów. Niestety, wszystko wskazuje na to, że to właśnie na nią zdecyduje się Rafał. "Zachowuje się jakby już została wybrana... Jest tego taka bardzo pewna, mam nadzieję, że jednak przejrzy na oczy i wybierze tę drugą dziewczynę", "Dominiki szkoda, fajna dziewczyna, nawet z jego rodzicami widać potrafi rozmawiać i się dogaduje jak na razie. Aneta nawet nie ma kontaktu z jego rodzicami, więc jak chce tam mieszkać? A on nawet szansy Dominice nie da" - pisali na profilu programu.

"Rolnik szuka żony". Sebastian i Agata już podjęli decyzję

Agata zdecydowała się na Irka, a Sebastian postawił wszystko na Kasię. Rolnik pozytywnie zaskoczył widzów tą decyzją. "Super. Zmądrzał", "O kurczę, ale mnie pozytywnie zaskoczył! Skromna i widać, że dobra kobieta, brawo dla niego" - pisali na Facebooku widzowie. Podczas ostatniego odcinka między uczestnikami wywiązała się poważna rozmowa. - Chciałabym już zostać mamą i żoną - mówiła Kasia. Sebastian nie przestraszył się tego odważnego wyznania. Jak się okazało, sam ma podobne plany. - Ja jestem gotowy na twoją propozycję - powiedział.