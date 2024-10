Trwa 11. edycja programu "Rolnik szuka żony", który jest jednym z najpopularniejszych formatów TVP. Tym razem bohaterami programu są Agata, Wiktoria, Sebastian, Marcin i Rafał. W szóstym odcinku programu rolniczki i rolnicy mieli okazję bliżej poznać swoich kandydatów i udać się z nimi na pierwsze romantyczne randki. Nadszedł także czas pierwszych eliminacji. Roksana, czyli kandydatka Marcina przygotowała dla rolnika specjalny upominek. Podarowała mu ramkę ze swoim portretem i wyjątkową dedykacją. "Dla najprzystojniejszego faceta na świecie" - napisała. Uroczy gest okazał się jednak mało skuteczny, bo rolnik zaprosił Roksanę na krótkie spotkanie i oznajmił jej, że nic z tego nie będzie. Takiej reakcji uczestniczki nikt się nie spodziewał. Decyzję rolnika przyjęła bardzo spokojnie i odeszła z programu z uśmiechem na ustach, życząc swoim rywalkom powodzenia. Widzowie show byli pod ogromnym wrażeniem jej postawy. Co słychać u pozostałych rolników? Jedna z kandydatek Rafała boi się o swój los w programie.

"Rolnik szuka żony". Magda zalała się łzami. Teraz "odpaliła się" w mediach społecznościowych

W ostatnim odcinku programu "Rolnik szuka żony" nerwowa atmosfera wkradła się na gospodarstwo Rafała. Rolnik postanowił spędzić kilka chwil z każdą ze swoich kandydatek. Podczas rozmowy z Magdą przyznał, że czuje się przez nią lekko osaczony. Uczestniczka od razu wzięła jego słowa do siebie. Po randce usilnie starała się wyciągnąć informację od swoich rywalek, czy jest odbierana jako nadopiekuńcza i napastliwa. Napięcie doprowadziło ją do łez. W wypowiedzi przed kamerami łamiącym się głosem wyznała, że widzi siebie na gospodarstwie. Rafał nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji, ale wszystko wskazuje na to, że to właśnie Magda odpadnie jako pierwsza. Po emisji odcinka widzowie ruszyli do komentowania tego, co zobaczyli na ekranie. Jeden z internautów stwierdził, że uczestniczka chce zdobyć rolnika na płacz. Magda postanowiła zareagować na ten komentarz. Autor wpisu z pewnością nie spodziewał się jej odpowiedzi.

Rafał nigdy nie widział jak płaczę. Poza tym nikogo nie muszę brać na płacz

- skwitowała kandydatka rolnika. Sytuację między Magdą a Rafałem dodatkowo komplikuje fakt, że uczestniczka ukrywała przed rolnikiem, że była w siedmioletnim związku małżeńskim. Oliwy do ognia dodała także tajemnica, o której Magda mówiła w jednym z ostatnich odcinków. Podkreśliła, że jest coś, czego nie chce ujawniać przed kamerami.

"Rolnik szuka żony". Nadszedł czas na pierwsze pożegnania w programie

Nie tylko Marcin, ale także Wiktoria i Sebastian już podjęli pierwsze ważne decyzje i odesłali kandydatów do domu. Rolniczka do domu odesłała Łukasza. Co ciekawe, jeszcze przed randką z Wiktorią Łukasz konsultował się z wróżką. Kiedy usłyszał, że odpada z programu, nie był zaskoczony. Sebastian natomiast pożegnał się z Anią. - Było naprawdę miło i wspaniale, ale jakoś tak nie widzę cię tu. Taką decyzję podjąłem - oznajmił rolnik.