Iga Śmiechowicz zdobyła popularność dzięki udziałowi w programie "Ślub od pierwszego wejrzenia". Eksperci połączyli ją w parę z Karolem. Niestety w ich związku od początku nie działo się najlepiej. Nikogo więc nie zdziwiło, gdy w 2022 roku oficjalnie się rozwiedli. "Po 19 miesiącach, na wczorajszej jedynej rozprawie, sąd udzielił nam rozwodu. Pewne wybory w życiu trwają długo, najważniejsze, że ten etap zakończył się wolnością'" - pisał wówczas uczestnik programu. Iga nie zamknęła się na nową miłość i dziś tworzy szczęśliwy związek, o którym opowiedziała w mediach społecznościowych.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Iga szczerze o ukochanym. "Obalam tę tezę"

Ostatnio Iga zorganizowała dla swoich obserwatorów sesję Q&A. Nie zabrakło pytań o jej obecnego partnera. Obserwatorka była ciekawa, czy mężczyzna jest Polakiem, ponieważ według niej przypomina Hiszpana lub Włocha. "W programie padło, że wolę południowców. Mój chłopak to Polak. Także obalam tę tezę" - napisała Iga. Następnie padło pytanie o to, jak udało jej się znaleźć partnera po wielkim hejcie, jaki spadł na nią przez format "Ślub od pierwszego wejrzenia". Jak się okazuje, ukochany Igi nie interesuje się randkowymi programami. Iga w swoim wyznaniu wbiła też lekką szpilę produkcji. "Porządni ludzie nie oceniają kogoś na podstawie programu, więc się tym nie przejmuję. (...) Mi też mówili, że nikogo nie znajdę. Wbrew pozorom ten program nie ma aż tylu widzów. Mój chłopak nie oglądał programu. To go nie obchodzi" - napisała Iga.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Iga mało udziela się w mediach społecznościowych. Wyjawiła powód

Stęsknieni obserwatorzy Igi byli ciekawi, dlaczego tak rzadko udziela się w sieci. "Chorujesz na coś, że cię tak mało na Instagramie?" - napisał jeden z internautów. Iga rozwiała wątpliwości. "Nie choruję. Mało mnie, bo średnio z czasem. Skupiam się na tym, co robię i często ten telefon jest gdzieś poza moim zasięgiem. Lubię tak jak dzisiaj z wami pogadać, ale rzeczywiście z aktywnością u mnie średnio" - odparła.