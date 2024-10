Od września fani mogą oglądać najnowszą edycję programu "Rolnik szuka żony". W 11. odsłonie widzowie poznali: Agatę, Sebastiana, Marcina, Wiktorię oraz Rafała. W rolę prowadzącej po raz kolejny wcieliła się Marta Manowska. Uczestnicy wybrali już kandydatów i kandydatki. Potencjalni partnerzy pojechali wraz z nimi na gospodarstwa. Musieli odnaleźć się w nowej, wiejskiej rzeczywistości i pomóc bohaterom w ich codziennych obowiązkach. Marcin i trzy kobiety u jego boku zajęły się zbiorem jabłek. W trakcie zadania Roksanie wpadł do głowy pewien pomysł.

"Rolnik szuka żony". Uczestnik przyrównał każdą z kandydatek do... rodzajów jabłek

Ania, Magda i Roksana, które walczą o względy Marcina, wzięły się za pracę w sadzie. Kandydatki wraz z uczestnikiem bez wahania zabrały się za zbiór jabłek. Kobiety bezproblemowo wykonały zadanie. W pewnym momencie Roksanie przyszedł do głowy pewien pomysł. Stwierdziła, że Marcin powinien przyrównać każdą z kandydatek do rodzaju jabłek. Bohater zaczął od Ani, mówiąc, że trzeba ją powoli poznawać i rozgryzać, tak jak jabłka powoli się zrywa. Kobieta przyznała, że jest to prawda. Później przyszła pora na Roksanę. - Ty jesteś jak gala, szybko się zrywa, szybko się poznaje, twarda dziewczyna pewna siebie, wszędzie tego jabłka jest pełno - tak samo Roksana, wszędzie jej pełno - mówił Marcin. - Magda, ty będziesz jak papierówka - palnęła nagle Roksana do konkurentki, która nie była zachwycona. Rolnik porównał ostatnią z kobiet do rodzaju jabłka empire. - Bardzo intensywny rumieniec, można zrywać 'na raz', bardzo ładnie się uśmiecha, jak Magda - mówił. - Ale jesteś szarmancki i czarujący - podsumowała Roksana.

"Rolnik szuka żony". Inne kandydatki są zazdrosne o Roksanę? "Próbuje się wybić"

Marcin stwierdził, że Roksana to kandydatka, która próbuje się wybić. Uczestnik programu "Rolnik szuka żony" zauważył, że pozostałe panie mogą być nieco przytłoczone. Dodał, że kobieta zadaje najwięcej pytań. Magda i Ania nie pozostają jej dłużne i również chcą się wykazać. Zdaniem rolnika widać jednak, że kobiety mogą być o siebie troszkę zazdrosne. - Jeszcze nigdy nie miałam sytuacji, że musiałam walczyć o mężczyznę, ale widzę, że taka nutka rywalizacji jest - skwitowała Roksana. Zgadzacie się?