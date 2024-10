"Chłopaki do wzięcia" od 2012 roku cieszą się dużą popularnością wśród widzów. W formacie mężczyźni po przejściach szukają miłości. Przed kamerami zaprezentowali się m.in. Disco Frodo, Bandziorek, Stefan oraz Henio. Widzowie poznali także Snajpera, który był po uszy zakochany w Patrycji. Mężczyzna miał trudną przeszłość. Obserwował, jak jego rodzice zmagali się z nałogiem alkoholowym. W pewnym momencie Snajper odszedł z "Chłopaków do wzięcia". Właśnie dlatego tak dużym zaskoczeniem dla widzów było to, że wrócił przed kamery. Niestety jego obecna sytuacja nie prezentuje się najlepiej. Nie ma dachu nad głową.

"Chłopaki do wzięcia". Tak teraz mieszka Snajper. "Straciłem kobietę i mnie pognała"

W nowym odcinku programu "Chłopaki do wzięcia" Snajper opowiedział o tym, jak obecnie wygląda jego rzeczywistość. Mężczyzna wyjawił, że zmaga się z chorobą alkoholową i nie ma dachu nad głową. Jak się okazuje, jego miłość z Patrycją również dobiegła końca.- Przez alkohol załatwiłem sobie takie życie. Straciłem kobietę i mnie pognała. Spakowałem ciuchy, poszedłem z domu i znalazłem tutaj dom, pustostan i tak mieszkam tutaj teraz - mówił. Pokazał pustostan, w którym znajduje się m.in. łóżko, powieszony na ścianie szalik, krzesło oraz napisy "Snajper" na ścianach. Zdjęcia lokum uczestnika programu "Chłopaki do wzięcia" znajdziecie w galerii.

"Chłopaki do wzięcia". Patrycja o Snajperze. "Bardzo przykro"

O sytuacji Snajpera opowiedziała jakiś czas temu jego była partnerka. Patrycja przyznała, że próbowała pomóc mężczyźnie. Jej działania okazały się jednak bezskuteczne. "Mieszka na ulicy, przebywa we Wrocławiu. Niestety nie chciał podjąć leczenia żadnego. Jest mi bardzo przykro. Zawiozłam go do Zielonej Góry na odwyk, to zrezygnował sam. Ja nie dałam już rady. Jest mi przykro, że tak zniszczył sobie życie, a teraz wszyscy mają pretensje. Zbyszek jest tak chorym człowiekiem " - powiedziała w wywiadzie dla portalu Telemagazyn.pl.