"TalentAsy" - tak nazywa się nowe, regionalne talent-show Telewizji Polskiej. Pierwsza edycja ma skupić się na pokazaniu uzdolnionych dzieci z Wielkopolski. "'TalentAsy' są po to, by dawać szansę zaistnienia dzieciom i młodzieży z rozmaitych części regionu. By docenić pracę ich nauczycieli i domów kultury, których rola jest nie do przecenienia. To bardzo istotne, by telewizja publiczna była silnie obecna także poza największymi miastami, to właśnie tam "TalentAsy" będą dawać szansę pokazania swoich talentów" - tłumaczył dyrektor TVP3 Poznań Jan Józefowski. Informacje na swoim profilu opublikowała także Katarzyna Bosacka, która zasiądzie w fotelu jurorskim.

"TalentAsy". Katarzyna Bosacka podekscytowana nową rolą

"Z ogromną radością informuję, że będę miała zaszczyt zasiadać w jury nowego programu 'TalentAsy'!" - pisała Bosacka na swoim profilu na Instagramie. Prezenterka zdradziła również nieco więcej na temat samych castingów. Okazuje się, że pierwsze przesłuchania już miały miejsce i odbyły się w Gnieźnie oraz Kole. Przed nami jeszcze osiem castingów, które mają odbyć się w różnych miastach Wielkopolski. Finałowy koncert odbędzie się w studiu TVP Poznań. "Zwycięzca programu, jego nauczyciel oraz dom kultury, który wspierał rozwój talentu, otrzymają nagrody pieniężne" - czytamy w poście Bosackiej. Pierwszy odcinek wyemitowany będzie 6 października o godz. 17.25 na antenie TVP3.

"TalentAsy". Kto oprócz Katarzyny Bosackiej w jury?

Okazuje się, że Telewizji Polskiej udało się zwerbować do programu jeszcze dwie inne osobowości. Jedną z nich jest raper Mezo. Drugą instagramerka O_oezu. "Reprezentują różne perspektywy, różne pokolenia i wchodzą w znakomite interakcje z występującymi" - czytamy na stronie TVP3 Poznań. Program będzie można oglądać również online, za pomocą aplikacji TVP GO i TVP VOD. Stacja zdradziła, że pierwsze castingi pozytywnie zaskoczyły całą produkcję. Wygląda na to, że jest na co czekać.