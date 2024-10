Nowy odcinek "Tańca z gwiazdami" jest pod wielkim znakiem zapytania, a na planie zaczyna panować nerwowa atmosfera. Czy wszyscy uczestnicy, którzy przeszli do kolejnego etapu, pojawią się na parkiecie? Dowiedzieliśmy się, że to nie jest oczywiste i to właśnie ten fakt wprowadza niepokój decydentów. A wszystko przez kontuzję Majki Jeżowskiej. Okazało się, że jedna z jej ran - długa na 12 cm - w lewej stopie ma zakażenie, które uniemożliwia jej ruch, którego wymaga program Polsatu. Powinna teraz leżeć w łóżku. "Sprawa jest poważna i bolesna. W takiej sytuacji lekarz zaleca zdarcie martwej tkanki, dokładne czyszczenie rany i tydzień unieruchomienia zakażonej nogi. Ale to oznaczałoby koniec mojej przygody z tańcem" - pożaliła się właśnie na InstaStories zrozpaczona Majka Jeżowska. Co dalej z jej udziałem w show? Dowiedzieliśmy się.

"Taniec z gwiazdami". Wiemy, co się stanie, gdy Majka Jeżowska odejdzie z programu

Plotek usłyszał, że Majka Jeżowska nie jest teraz w stanie odbywać normalnie treningów z Michałem Danilczukiem. - Ból jest ogromny. Produkcja dała jej czas do środy, by poinformowała, co dalej z jej udziałem. Musi się określić, ale każdy ma nadzieję, że będzie myślała o zdrowiu, a nie własnym ego. Ona czuje się, póki co, jakby stała między młotem a kowadłem, bo ten program to spełnienie jej marzeń, ale nie chce ryzykować kolejnych powikłań. Nie wie, co robić i liczy na cud - słyszymy. W produkcji show nikt nie ma wątpliwości, że zdrowie ich uczestniczki jest najważniejsze. Ale każdy chciałby wiedzieć, na czym stoi. - Bo regulamin przewiduje, że jak ktoś w międzyczasie sam rezygnuje z show, to wraca para, która odpadła jako ostatnia. Dobrze, by mieli czas na przygotowanie się w najgorszym scenariuszu - opowiada nam pracownik Polsatu.

"Taniec z gwiazdami" pozwala przywracać dawne pary

Przypomnijmy, że w ostatnim odcinku "Tańca z gwiazdami" z show pożegnał się Michał Meyer. Aktor nie chciał nam jednak zdradzić, czy po potencjalnym odejściu Majki z programu, zgodziłby się wrócić na parkiet. - Mam nadzieję, że Majka będzie cała, zdrowa i da kolejny świetny występ. Życzę jej dużo zdrowia! - skwitował krótko w nowej rozmowie z nami. Powroty gwiazd to jednak w tym show nic nowego. W ostatniej edycji do show wrócił Krzysztof Szczepaniak, po tym jak z dalszego udziału zrezygnowała Dagmara Kaźmierska z powodu kontuzji. Wcześniej taka sama sytuacja miała miejsce m.in. z Anną Cieślak i Eweliną Lisowską. Co ciekawe, Kajra zachęca Jeżowską do walki. "Nie rezygnuj! Zróbcie choreo na krześle - jak bądź. Żeby dla ciebie było jak najbezpieczniej! Widzowie cię obronią (to nie jest program tylko o tańcu - tylko o was - a wy jesteście kolorowymi ptakami z siłą konia!). Trzymam kciuki. Zdrówka" - napisała piosenkarka.