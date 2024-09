Wraz z jesienną ramówką stacji TVP na antenę wrócił uwielbiany przez widzów format "Rolnik szuka żony". Mieliśmy już okazję bliżej poznać głównych bohaterów 11. edycji, czyli Agatę, Wiktorię, Marcina, Sebastiana i Rafała. Uczestnicy spotkali się już z kandydatkami i kandydatami. Podczas spotkań nie brakowało emocji. Kandydat Wiktorii nie ukrywał, że ma wobec niej poważne zamiary. - Finalnie wyobrażam sobie, żebym był w garniturze, a Wiktoria w sukni ślubnej - wyznał Radosław. Uwagę widzów przykuło także spotkanie Marcina z Pauliną. Rolnik zwrócił uwagę na to, że kandydatka wygląda inaczej niż na fotografii. Nie krył zawodu. - Szczerze powiem, że to nie jest typ mojej takiej urody i dziewczyny. Uważam, że chyba nie była ze mną zbyt szczera. (...) Uciekała wzrokiem na bok - skwitował.

"Rolnik szuka żony". Wiktoria zaliczyła wpadkę. Rolniczka wyjawiła, kto jest jej faworytem

Za nami kolejny odcinek programu "Rolnik szuka żony". Przyszedł czas na bliższe poznanie kandydatów i zaproszenie wybranych osób do kolejnego etapu. Kandydaci i kandydatki spędzili trochę więcej czasu z uczestnikami, zanim bohaterowie 11. edycji zdecydowali, kogo zaprosić na gospodarstwo. Jak się jednak okazuje, Wiktoria nie potrzebowała wcale żadnej konkurencji dla jednego z panów, bo już była pewna swojego wyboru. Rolniczka zaliczyła wpadkę. Podekscytowana zagalopowała się i zaprosiła uczestnika prosto na gospodarstwo. Kiedy doszło do niego, jakie słowa padły w jego kierunku, nie krył zdziwienia. Rolniczka szybko się poprawiła, ale wygląda na to, że bohaterka nowej serii kultowego show TVP1 ma już faworyta.

Mam nadzieję, że to był dobry znak

- wyznał przed kamerami podekscytowany Szymon. Co ciekawe widzowie zwracają uwagę, że faworyt Wiktorii jest łudząco podobny do jednego z uczestników poprzedniej edycji "Rolnik szuka żony" - Jakuba.

"Rolnik szuka żony". Dorota urodziła! Wiadomo jakie imię para wybrała dla córki

Dobre wiadomości dla wszystkich fanów programu "Rolnik szuka żony". Nadszedł wyczekiwany przez nich moment. Dziecko Doroty i Waldemara właśnie przyszło na świat! Wiadomość o narodzinach ich córki pojawiła się na profilu programu "Rolnik szuka żony" w mediach społecznościowych. Wiadomo, jakie imię para wybrała dla dziewczynki. "Dziś Waldemar i Dorota podzielili się z nami wspaniałą wiadomością. Na świat przyszła ich córeczka - Dominika Marcelina. Dorotko! Waldku! Gratulacje! Dominiko Marcelino! Witamy w naszej rolnikowej rodzinie! Dla takich chwil warto tworzyć ten program! - czytamy na Instagramie. W komentarzach od razu posypały się gratulacje od fanów programu.