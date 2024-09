Niedawno na ekrany telewizorów powrócił uwielbiany przez widzów program "Hotel Paradise". W dziewiątej odsłonie uczestnicy po raz kolejny mieszkają w luksusowej willi. Bohaterowie łączą się w pary i robią wszystko, aby dotrwać do wielkiego finału. Nie da się ukryć, że randkowego show regularnie dostarcza widzom nowych emocji. Dopiero co z formatem pożegnały się dwie uczestniczki: Ania i Ola. W domu pojawił się jednak nowy bohater Szymon. W jednym z ostatnich odcinków oczy wszystkich zostały jednak zwrócone w stronę Sandry i Mateusza.

"Hotel Paradise". Uczestnicy zdecydowali się na ten krok. Fanom nie było do śmiechu

Sandra i Mateusz od samego początku starali się budować romantyczne napięcie. Już na wstępie uczestnicy nie szczędzili sobie czułości. Po jakimś czasie Sandra i Mateusz postanowili wnieść swoją relację na następny poziom. Widzowie randkowego show mogli zobaczyć, w jakich okolicznościach doszło do zbliżenia intymnego. Co ciekawe, fani wcale się nie ucieszyli. Uważali, że zachowanie Mateusza było nie na miejscu. Duet wcześniej ostro się posprzeczał. Sandra nie ukrywała, że podejrzewa Mateusza o zazdrość. Ten nie był jej dłużny. Widzom przeszkadzał również fakt, że uczestnik był nietrzeźwy. "Szkoda, że do tego doszło i to jeszcze w głupi sposób po alkoholu", "Boże. Z tego będzie mega toksyczny związek", "Mateusz nie powinien pić alkoholu" - czytamy w komentarzach pod postem na Instagramie.

"Hotel Paradise". W relacji tej pary nie dzieje się za dobrze. Co będzie dalej?

Ostatnio fani zmartwili się o relację Andrzeja i Mai. Ten duet był ze sobą od samego początku nowej edycji. Wydawać by się mogło, że para nie ma żadnych problemów. Niestety, wyszło na jaw, że między uczestnikami nie układa się najlepiej. Andrzej, w rozmowie z Mateuszem, wyznał, gdzie leży przyczyna jego gorszych relacji z partnerką. Chodziło o innego bohatera. "Jest jedna osoba, która wpada na mnie i mnie kompletnie nie szanuje. Jest ta sama osoba, która no mocno r***********a psychę Julii, najlepszej przyjaciółki Mai. No to jest oczywiście Leon. A ta sobie siedzi z nim, jak gdyby nigdy nic, flirtuje, gada itd... W sensie no tracę strasznie do niej szacunek i jest mi obojętną osobą kompletnie. Żałuję tylko, że wiesz, straciłem czas i możliwość jakiegoś fajniejszego pobytu tutaj" - pokusił się na wyznanie Andrzej. Co dalej z jego parą?