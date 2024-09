"Rolnicy. Podlasie" to popularny program, który można oglądać na stacji Fokus TV. Format cieszy się sporym zainteresowaniem i zgromadził wokół siebie rzeszę widzów, którzy z zainteresowaniem śledzą losy bohaterów, zajmujących się prowadzeniem gospodarstw rolnych. Bez wątpienia jednymi z bardziej lubianych są Tomek i Monika. Małżeństwo słynnie z nowoczesnego podejścia do rolnictwa. Wspólnie współpracują nad produkcją serów typu ricotta. Już niebawem odbędą się dożynki prezydenckie. Czyżby Tomek i Monika szykowali na tę okazję szczególną niespodziankę?

"Rolnicy. Podlasie". Tomek i Monika robią świetne sery! Wybierają się na prezydenckie dożynki

Sery robione przez Tomka i Monikę charakteryzują się niezwykłą delikatnością. - Robię inaczej od innych, kiedyś się tego baliśmy, a teraz jest to nasz atut, bo nikt nie robi. A w serowarstwie chodzi o to, żeby zrobić ser niepowtarzalny. Żeby inni takiego nie mieli. Nasza ricotta też smakuje trochę inaczej - zdradził Tomek w jednym z odcinków. Sery małżeństwa z "Rolników. Podlasie" mają się pojawić na tegorocznych dożynkach prezydenckich. Główne uroczystości z udziałem Andrzeja Dudy i jego małżonki zostały zaplanowane na niedzielę 15 września. Po mszy świętej na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego odbędzie się Ceremoniał Dożynkowy. "Dożynki, jako uroczystość o wieloletniej tradycji, są symbolem szacunku dla ciężkiej pracy rolnika oraz stanowią dziękczynienie za plony. Tegoroczne wydarzenie po raz kolejny będzie okazją do spotkania Prezydenta RP z przedstawicielami regionów, zaprezentowania różnorodności kultury ludowej oraz podziękowania mieszkańcom wsi za ich trud" - czytamy na oficjalnej stronie prezydenta. Po zdjęcia zajrzyjcie do naszej galerii na górze strony.

"Rolnicy. Podlasie". Tomek i Monika szykują niespodziankę dla Andrzeja Dudy. Zaskoczą go na dożynkach?

Jak się okazuje, dla Moniki i Tomka udział w tak ważnych dożynkach nie będzie debiutem. W zeszłym roku para również pojawiła się na dożynkach z udziałem Andrzeja Dudy. "Trzymajcie za nas kciuki. To już drugi raz jedziemy reprezentować nasze województwo na dożynkach prezydenckich. Jak myślicie co włożyć z Podlasia do koszyczka dla prezydenta?" - napisali na facebookowym profilu.