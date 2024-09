Pary jednopłciowe w "Rolnik szuka żony"? Marta Manowska mówi o wierze

Jakiś czas temu produkcja programu "Rolnik szuka żony" zorganizowała na oficjalnym profilu na Instagramie sesję Q&A. To właśnie wtedy jeden z anonimowych internautów zapytał, czy do matrymonialnego show mogą zgłosić się osoby LGBT. Stacja dała jasną odpowiedź. "Zapraszamy, miłość nie wyklucza". Wygląda więc na to, że w kolejnych edycjach możemy spodziewać się ogromnych zmian. O potencjalny udział par jednopłciowych została zapytana Marta Manowska, prowadząca program. Prezenterka uważa, że to dobry pomysł. Ma jednak jedno "ale".

"Rolnik szuka żony". Marta Manowska o parach jednopłciowych. "Widzę taką szansę"

W rozmowie z "Vivą!" Manowska przyznała, że nie ma nic przeciwko parom jednopłciowym w programie. - Widzę taką szansą od początku. Bardziej myślę, czy jesteśmy na to gotowi. Chociaż nie wiem, pod jakim kątem. No bo nie politycznym. Ideologicznym, światopoglądowym? Ja jako osoba wierząca wychodzę z założenia, że każdy z nas ma prawo do swojego życia prywatnego, do swoich poglądów. I w tym mieści się wszystko - tłumaczyła. Jako przykład prezenterka podała parę dwóch kobiet z niemieckiej wersji programu. - Tych ludzi można podziwiać. Bo są odważni, że pokazują swoje życie. Bo zaryzykowali i znaleźli w programie swoją drugą połówkę - dodała.

"Rolnik szuka żony". Marta Manowska apeluje do widzów. To od nich zależy przyszłość programu

Prezenterka nie ma wątpliwości, że telewizja zrobi wszystko, by zadowolić swoich widzów. Jeśli pojawiłyby się więc przesłanki o tym, że fani "Rolnika" chcą par jednopłciowych, jest duża szansa, że dostałyby one zielone światło. - Może ten sygnał powinien pewnie przyjść od widzów. Bo telewizja pokazuje takie treści, jakich publiczność oczekuje. Jeżeli czujecie państwo, że tego chcecie, może trzeba zasypać redakcję takimi informacjami, może to przyniesie jakiś skutek - mówiła. Nowy sezon "Rolnik szuka żony" zadebiutuje na antenie TVP1 15 września o godz. 21.20. ZOBACZ TEŻ: "Rolnik szuka żony". Waldemar i Dorota na kadrach z domowego zacisza. Poród tuż tuż. Widać ciążowe krągłości

