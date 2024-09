"Chłopaki do wzięcia" to program, który skradł serca widzów. W randkowym show występują uczestnicy, którzy pochodzą z małych miejscowości. Bohaterowie liczą na to, że znajdą prawdziwą miłość. Wielu już się to udało. Wśród nich znajduje się Henio. Mężczyzna z wzajemnością pokochał Marysię. Specjalnie dla niej postanowił wyremontować swój dom. Nie da się ukryć, że efekt końcowy robi wrażenie. W porównaniu do dawnego wystroju, posiadłość Henia przeszła prawdziwą metamorfozę.

REKLAMA

Zobacz wideo Ciocia Liestyle o remoncie domu. Mówi o kosztach. "Ceny są szalone"

"Chłopaki do wzięcia". Henio pokazał dom po remoncie. Posiadłość przeszła prawdziwą metamorfozę!

Dom Henia z programu "Chłopaki do wzięcia" znajduje się na gospodarstwie. Wierni fani programu mogą kojarzyć główny pokój, w którym toczyła się akcja randkowego show. Dotychczas Henio miał zielone tapety i dużo obrazów religijnych. Choć pomieszczenie miało swój urok, w końcu przyszedł czas na zmiany. Dom rolnika zmienił się nie do poznania. Na pierwszy rzut oka widać, że wymienione zostały podłogi. Ściany zyskały również nowy kolor. Wnętrze posiadłości stało się znacznie jaśniejsze. Wygląda na to, że pierwszy etap został już zakończony. Co więcej, Henio i Marysia zabrali się za kupowanie mebli. O tym, jakie przedmioty już wybrali, przeczytacie TUTAJ. Po więcej zdjęć remontu domu Henia i Marysi zapraszamy do naszej galerii na górze strony.

"Chłopaki do wzięcia". Fani zachwyceni po remoncie domu Henia

Remont domu Henia nie uszedł uwadze fanom programu. Widzowie "Chłopaków do wzięcia" uznali, że posiadłość przeszła ogromną metamorfozę. Byli zachwyceni gestem rolnika, który podjął kroki w stronę renowacji domu, dopiero gdy poznał Marysię. Uznali, że to dla niej bardzo się postarał. "Chłop naprawdę bardzo się stara. Pełen podziw, że się odważył na zmiany i widać jak bardzo mu zależy na niej", "Panie Henio ładnie wyremontowałeś domek, teraz mebelki i pędem po Marysię, a potem złote obrączki i ślub", "Marysia to cudotwórczyni, że przekonała Henia do tego remontu. Zupełnie inne mieszkanie", "No ładnie tam zrobił, kto by pomyślał, że ten Henio tak się starać będzie" - czytamy na profilu programu "Chłopaków do wzięcia" na Facebooku. ZOBACZ TEŻ: "Chłopaki do wzięcia". Narzekał na pieniądze, a żyje jak bogacz? Jezus pobiera aż dwie renty