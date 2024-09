"Chłopaki do wzięcia" to uwielbiany przez widzów program. Randkowy show zabawia fanów od 2012 roku. W formacie występują osoby najczęściej z małych miejscowości, które mają nadzieje na znalezienie prawdziwej miłości. Wśród uczestników znalazł się Sebastian. Z uwagi na swój wygląd, a przede wszystkim długie włosy i brodę, uzyskał pseudonim Jezus, który przylgnął do niego na stałe. Bohater programu otwarcie mówi o swoich działaniach związanych z duchowością, słynie z tego, że żyje w lesie i nieustannie jest blisko natury. Wielokrotnie wspominał o swoich długach. Teraz wyszło na jaw, że pobiera dwie renty.

"Chłopaki do wzięcia". Jezus nie może narzekać na brak pieniędzy. Wyszło na jaw, że pobiera dwie renty

Jezus działa w mediach społecznościowych, a szczególnie na TikToku. Mężczyzna otwarcie mówił o swoich problemach finansowych w sieci. Jakiś czas temu wyznał, że zaciągnął kredyt studencki, a następnie chwilówki, aby go spłacić. Wpadł w błędne koło i nabawił się wielu problemów. Fanom mogłoby się wydawać, że Sebastian prowadzi życie, w którym pieniądze nie grają większej roli. Wyszło na jaw, że mężczyzna nie może wcale narzekać na brak funduszy. Okazało się, że pobiera dwie renty. - No więc tak, jeżeli chcecie wiedzieć, to posiadam dwie renty. Pierwsza to jest po prostu z Polski, jest to kilka stówek. Całkiem spoko jak na warunki polskie, są tam jeszcze różne dodatki itd... - opowiadał Jezus. To jednak nie wszystko. - Druga renta, jako że spędziłem długą część życia również w Norwegii, to pochodzi z tego kraju. (...) Wedle prawa można dostawać rentę z dwóch krajów, jeżeli tam się mieszka lub spędziło się dużo czasu. No więc tak. Dostaję dwie takie wysokości - wyjaśnił. Jak wyliczył portal telemagazyn.pl, Jezus może pobierać miesięcznie aż dziesięć tysięcy złotych z obu rent. Po więcej kadrów z uczestnikiem "Chłopaków do wzięcia" zapraszamy do naszej galerii na górze strony.

"Chłopaki do wzięcia". Na co Jezus przeznacza pieniądze? Wyznał prawdę

Jezus z "Chłopaków do wzięcia" zdradził internautom w filmiku na TikToku, że może liczyć na godne życie ze swoich świadczeń. Pomimo tego, mężczyzna żyje skromnie i nie jest rozrzutny. Uczestnik podkreślił, że dużą część funduszy przeznacza na specjalne cele. - Czemu żyję skromnie, skoro mam dwie renty? No cóż, część idzie na spłatę długów, część na moje hobby. (...) A do tego trochę mi zostaje na skromne życie - wyznał Sebastian z randkowego show. Spodziewaliście się? ZOBACZ TEŻ: "Chłopaki do wzięcia". Szczena w końcu w nowej posiadłości. Pokazał, w jakich warunkach mieszka