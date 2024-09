Dorota Wellman i Marcin Prokop dali się poznać jako jedni z najpopularniejszych prowadzących. Zabawni prezenterzy od wielu lat zachwycają widzów swoim nietuzinkowym poczuciem humoru i błyskotliwymi uwagami. Znani są głównie ze śniadaniówki "Dzień dobry TVN", gdzie mają stałą pozycję od dłuższego czasu. Nie da się jednak ukryć, że program ma dużą konkurencję, szczególnie z uwagi na fakt, że Polsat również wypuścił swój śniadaniowy show. Czy Wellman i Prokop śledzą poranne programy innych stacji? Wymownie odpowiedzieli.

Dorota Wellman i Marcin Prokop szczerze na temat konkurencji. Sprawdzają, co dzieje się w innych programach śniadaniowych?

Dorota Wellman i Marcin Prokop słyną z ogromnego dystansu do siebie. Nie był to zatem dla nich problem, aby porozmawiać na temat innych stacji telewizyjnych. W rozmowie z portalem Party.pl prezenterzy odpowiedzieli na pytania związane z "halo, tu polsat" czy "Pytaniem na śniadanie". Wyznali, że dotychczas nie zauważyli, aby konkurencyjne programy w dużym stopniu się zmieniły. "To tam jest rewolucja? Chyba powolna" - stwierdziła Wellman. Prokop jej wtórował. Podkreślił, że nie obserwuje Telewizji Polskiej, głównie z uwagi... na sen. Stara się skupiać na swojej pracy. "To, co robi konkurencja, jest oczywiście ważne, bo też nas motywuje do działania. Natomiast nie jestem jakimś psychofanem telewizji śniadaniowej, nie będę oglądał każdego odcinka każdej stacji po to, żeby zobaczyć, co robią inni" - podsumował Prokop. Po więcej zdjęć duetu Wellman i Prokop zapraszamy do naszej galerii na górze strony.

Dlaczego Marcin Prokop nie ogląda "halo, tu polsat"? Proste wyjaśnienie

Dorota Wellman i Marcin Prokop nie omieszkali podjąć tematu "halo, tu polsat". Nowy program stacji miał niedawno swoją premierę. Prezenter TVN-u przyczepił się do pewnej rzeczy. Stwierdził, że show zaczyna się zbyt wcześnie, aby mógł je oglądać. Sen jest dla niego bardzo ważny z uwagi na intensywną pracę. "Natomiast ja też jestem starym, zmęczonym człowiekiem. Ja się muszę wyspać, nie będę wstawał o 7:00, żeby oglądać 'halo, tu polsat'. No bez jaj" - zażartował prezenter. ZOBACZ TEŻ: Marcin Prokop zaliczył wstydliwą wpadkę na wizji! Widzowie nie chcieli tego zobaczyć