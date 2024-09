Martę Paszkin mieliśmy okazję poznać przy okazji siódmej edycji programu "Rolnik szuka żony". Dzięki udziałowi w hitowym formacie TVP kobiecie udało się odnaleźć miłość. W produkcji poznała Pawła Bodziannego. Para wzięła ślub kościelny w 2023 roku. Zakochani doczekali się też dwójki dzieci. Oprócz tego wychowują również córkę Marty z poprzedniego związku. Choć od udziału kobiety w randkowym show minęło już sporo czasu, to na bieżąco relacjonuje ona swoje losy w sieci. Właśnie zamieściła nowy post, w którym wspomniała o "nowym początku" i przeprowadzce.

"Rolnik szuka żony". Marta Paszkin dodała poruszający post. "Symboliczny początek naszego 'nowego' życia"

Po udziale w telewizyjnym show Marta aktywnie działa w mediach społecznościowych, zwłaszcza na Instagramie, gdzie relacjonuje urywki z życia codziennego. Ostatnio dodała nowy post, w który mógł nieco zaskoczyć jej obserwujących. Marta zamieściła zdjęcie z profesjonalnej sesji zdjęciowej, na którym pozuje razem z najstarszą córką. Obie mają na sobie czerwone sukienki, a w tle możemy dostrzec rozmazany piękny naturalny krajobraz z łąką i drzewami. Do tego dodała też sentymentalny podpis, w którym wspomniała o "nowym początku" i wyprowadzce z miasta.

Początek roku szkolnego to dla nas symboliczny początek naszego 'nowego' życia, bo to właśnie chwilkę przed wrześniem, tak żeby Stefi poszła do szkoły już na Dolnym Śląsku, porzuciłyśmy Warszawę. To było trzy lata temu

- wyznała Marta. Dodała jeszcze, że w podobnym momencie ich rodzina się powiększyła, bo zdecydowali się zaopiekować porzuconym czteronożnym pupilem. "Wtedy też przygarnęliśmy Czarkę, bo ktoś na koniec wakacji postanowił się jej pozbyć" - napisała. Po zdjęcia zajrzyjcie do naszej galerii na górze strony.

"Rolnik szuka żony". Zamieściła sentymentalny post. Internauci ruszyli do komentowania

Opublikowany post oczywiście nie obył się bez echa w sieci. Internauci w mgnieniu oka chwycili za telefony i ruszyli do komentowania. Posypały się same miłe słowa i liczne komplementy. "Pięknie wyglądacie" - napisała jedna z internautek. "Śliczne zdjęcia i cudowne modelki" - dodała kolejna. "Super rodzinka" - stwierdziła następna. To są jedynie wybrane komentarze. W rzeczywistości pojawiło się ich o wiele więcej.