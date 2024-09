"Rolnik szuka żony" jest wielkim hitem w Telewizji Polskiej. W formacie występują uczestnicy, którzy na co dzień mieszkają na wsi i zajmują się gospodarstwem. Wiele osób w programie udowodniło, że przed kamerami da się znaleźć miłość. Doskonałym przykładem na to są m.in. związki Anny i Jakuba oraz Doroty i Waldemara z dziesiątej edycji formatu. Już 15 września na antenie pojawi się kolejna edycja programu "Rolnik szuka żony". Jedną z bohaterek nowego sezonu będzie 57-letnia Agata.

REKLAMA

Zobacz wideo Marta Manowska opowiada o uczestnikach programu "Rolnik szuka żony". Mają wsparcie

"Rolnik szuka żony". Agata ma trudną przeszłość. Zmarł jej mąż

Powoli zaczynamy dostawać coraz więcej informacji o uczestnikach, którzy wystąpią w nowej edycji programu "Rolnik szuka żony". Wiemy już, że na ekranie pojawi się Agata, hodowczyni krów z województwa mazowieckiego. Uczestniczka straciła męża, gdy miała 34 lata. Mężczyzna zginął w tragicznie w wypadku. Rolnictwo pomogło jej w bardzo trudnych momentach, z którymi musiała mierzyć się po śmierci ukochanego. W pracy przy gospodarstwie i codzienności rolniczka może jednak liczyć na swoje dzieci. Agata ma trzy córki i jednego syna. Uczestniczka postanowiła ruszyć na przód i dlatego zgłosiła się do programu, w którym będzie najstarsza. Kobieta ma mnóstwo energii i stwierdziła, że jest gotowa na to, aby znów poczuć motyle w brzuchu. Chcecie zobaczyć zdjęcia Agaty? Zajrzyjcie do galerii na górze strony.

"Rolnik szuka żony". Jakiego partnera szuka Agata? "Jej ideał to..."

Produkcja opublikowała informacje na temat tego, z kim chciałaby się związać Agata. "W związku najważniejsze jest dla niej to, aby wzajemnie się akceptować. Jej ideał to wysoki, zadbany szatyn o ciemnej karnacji, lecz wybranek wcale nie musi taki być. Czeka na opiekuńczego, dobrego mężczyznę, który będzie umiał ją zaskoczyć, zabierze na randkę, wypije z nią poranną kawę, a kiedy będzie miała zły dzień – przytuli i powie, że wszystko będzie dobrze" - czytamy. Myślicie, że Agacie uda się odnaleźć drugą połówkę? ZOBACZ TEŻ: "Rolnik szuka żony". Marta i Paweł trzymali w tajemnicy radosną nowinę. Prawda wyszła na jaw w "PnŚ"