W życiu Karoliny Gilon szykują się spore zmiany. Prowadząca "Love Island" poinformowała 30 sierpnia, że wkrótce jej rodzina się powiększy. Z tej okazji odwiedziła program "halo tu Polsat", gdzie opowiadała o swojej ciąży. Nie zdradziła jednak płci dziecka. To później za nią zrobiła goszcząca w studiu wróżka. Pani Kinga zapytana przez prowadzących o to, kogo urodzi ich gwiazda, nie miała wątpliwości i stwierdziła, że karty mówią, że będzie to dziewczynka.

REKLAMA

Zobacz wideo Karolina Gilon opowiedziała o swoim ukochanym

ARTYKUŁ JEST W TRAKCIE AKTUALIZACJI