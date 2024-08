Małgosię Borysewicz mieliśmy okazję poznać w czwartej edycji uwielbianego przez widzów programu "Rolnik szuka żony". Rolniczka była jedną z pierwszych kobiet, które wystąpiły w randkowym show. Na planie zapoznała się z Pawłem. Między parą bardzo dość szybko zaiskrzyło, a silne uczucie pozwoliło im dotrwać razem do finału. Po programie zakochani postanowili kontynuować relację. Do dziś tworzą zgraną i szczęśliwą rodzinę. Wychowują razem dwójkę dzieci: syna Rysia oraz córkę Blankę. Ostatnio we czwórkę wzięli udział w rodzinnej uroczystości. Małgosia podzieliła się uroczym kadrem w sieci. To nie umknęło uwadzę czujnych fanów. Choć internauci piali z zachwytu, to trzeba przyznać, że rolniczka zdecydowała się na dość odważny wybór. Sami zobaczcie.

"Rolnik szuka żony". Małgosia pokazała rodzinny kadr. Spójrzcie na jej sukienkę

Po udziale w telewizyjnym show Małgosia zaczęła prężnie działać w mediach społecznościowych, gdzie zgromadziła liczne grono obserwujących. To właśnie tam rolniczka uchyla rąbka tajemnicy i pokazuje urywki zarówno z życia zawodowego, jak i prywatnego. Ostatnio głośno było o niej za sprawą sukienki, którą założyła na wesele. Tym razem Małgosia opublikowała rodzinne zdjęcie ze chrzcin. Uwagę zwraca jednak przede wszystkim strój, na jaki postawiła. Rolniczka postawiła na długą i wzorzystą sukienkę na ramiączka w panterkę. Do tego dobrała czarne szpilki z piórami, a całość uzupełniła biżuterią. Natomiast Paweł zadał szyku w białej koszuli oraz eleganckich w kratkę. Jesteście ciekawi, jak się prezentowali? Zajrzyjcie do naszej galerii w górnej części artykułu.

"Rolnik szuka żony". Małgosia wybrała się w panterce na chrzciny. Fani zasypali ją komplementami

Wzór w panterkę jest bez wątpienia jednym z popularniejszych w tym sezonie. Jednak trzeba przyznać, że na chrzciny jest to dość nieoczywisty, a przede wszystkim odważny wybór. Mimo to pod opublikowanym postem w mgnieniu oka zaczęły się pojawiać liczne komentarze. Internauci nie kryli zachwytu i sypali komplementami, jak z rękawa. "Pięknie wyglądacie! Wszystkiego dobrego" - napisała jedna z internautek. "Boska rodzinka Borysewiczów" - dodała kolejna. "Małgosiu kwitniesz, coraz piękniejsza" - stwierdziła następna. "Piękna sukienka!" - napisała jeszcze jedna. To są jedynie nieliczne komentarze, w rzeczywistości pojawiło się ich o wiele więcej. ZOBACZ TEŻ: "Rolnik szuka żony". Ada i Michał mieszkają w olbrzymiej wiejskiej posiadłości. Jest na czym zawiesić oko.