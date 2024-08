Wielkimi krokami zbliża się nowa edycja "Tańca z gwiazdami". Poznaliśmy już wszystkich uczestników. Na parkiecie zobaczymy: Majkę Jeżowską, Macieja Zakościelnego, Filipa Lato, Piotra Świerczewskiego, Olgę Bończyk, Michała Meyera, Vanessę Aleksander, Filipa Bobka, Natalię Nykiel, Julię Żugaj, Rafał Zawieruchę oraz Annę-Marię Sieklucką. Skład jury pozostał taki sam. Ostatnio Jacek Jeschke, który powalczy o Kryształową Kulę z Natalią Nykiel, uchylił rąbka tajemnicy na temat nowej edycji. Na co mogą przygotować się widzowie?

REKLAMA

Zobacz wideo Julia Żugaj wystąpi w "TzG". Miszczak komentuje

"Taniec z gwiazdami". Tak Jacek Jeschke zapowiada nową edycję. "Wrócili..."

Jacek Jeschke udzielił ostatnio wywiadu dla portalu Party.pl. Został zapytany o nową edycję "Tańca z gwiazdami". Mąż Hanny Żudziewicz wychwalał ekipę, która zaprezentuje się na parkiecie. Nie zapomniał także o poprzedniej odsłonie tanecznego show.

Ja jeszcze nie poczułem, że tamta edycja się skończyła. Jeszcze czuję, że tak powiem, te emocje. Okej, teraz są totalnie nowe, bo są nowe gwiazdy fantastyczne, inne pary, paru nowych tancerzy. Niektórzy wrócili też, niektórzy są nowi, także będzie ciekawie

- powiedział Jeschke. Chcecie zobaczyć zdjęcie tancerza i Anity Sokołowskiej z poprzedniej edycji programu? Zajrzyjcie do galerii na górze strony.

"Taniec z gwiazdami". Bilety na widownie są kosztowne. "Ceny zabójcze"

Chętne osoby mogą kupić bilety i zasiąść na widowni programu "Tańca z gwiazdami". Nie jest to jednak tania sprawa. W poprzedniej edycji ceny wejściówek zaczynały się od 210 zł. Teraz bilet kosztuje aż 263,50 zł. Cena nie spodobała się internautom, którzy ruszyli z krytyką w mediach społecznościowych. "Chyba was głowa boli, że taka cena...", "Ale ceny zabójcze!", "Wow, wyższa cena niż w poprzedniej edycji, szkoda. Jeszcze gdyby była gwarancja, że siedzi się na dole, a nie na balkonie. Fajnie jakbyście zrobili sektory, bo jakość oglądania z dołu i z góry moim zdaniem się różni" - narzekali w komentarzach. ZOBACZ TEŻ: Julia Żugaj trafiła do "Tańca z gwiazdami" dzięki Lewandowskiemu? Słowa influencerki dają do myślenia