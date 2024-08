"The Voice Kids" to jedno z najpopularniejszych talent show dla dzieci. Program od wielu lat niezmiennie można oglądać na antenie telewizyjnej Dwójki. Już niebawem widzowie będą mieli okazję obejrzeć kolejną odsłonę formatu. Obecnie trwają castingi, a przez ostatnie dni wyłoniono niemal 100 dzieci, które będą miały szansę stanąć na scenie. Wspierać ich będą niewodni trenerzy, czyli Cleo, Tomson i Baron, a także Natasza Urbańska. Kto natomiast poprowadzi spektakularne show? W nowym wydaniu "Pytania na śniadanie" ogłoszono właśnie prowadzących. Co ciekawe, pierwszy raz w historii programu będą to dwie kobiety. Na kogo padło?

"The Voice Kids". Ogłoszono dwie nowe prowadzące! Jedną z nich doskonale znacie z popularnego serialu

Nowa, ósma seria programu "The Voice Kids" pojawi się na antenie TVP2 już wiosną 2025 roku. Młodych uczestników wspierać będą nie tylko trenerzy, ale i dwie nowe prowadzące. Marta Surnik w najnowszym wydaniu "Pytania na śniadanie" ogłosiła, kto nimi zostanie. Okazuje się, że w tej roli widzowie zobaczą dziennikarkę Paulina Chylewska, która od września bieżącego roku będzie również współprowadzić jubileuszową edycję "The Voice of Poland". Natomiast drugą prowadzącą została Michalina Sosna, którą widzowie z pewnością świetnie kojarzą za sprawą roli Kamy w serialu "M jak miłość". Myślicie, że obie panie stworzą zgrany duet? O tym przekonamy się już niebawem. Po zdjęcia nowych prowadzących "The Voice Kids" zajrzyjcie do naszej galerii w górnej części artykułu.

"The Voice Kids". Michalina Sosna nie kryje podekscytowania. "Chcę jak najlepiej wspierać te młode talenty"

To będzie pierwszy kobiecy duet w historii programu. Choć Paulina Chylewska miała już styczność z programem, to dla Michaliny Sosny bez wątpienia jest to duże wyzwanie. Mimo to aktorka nie ukrywa podekscytowania. Jak sama przyznała, nie może się już doczekać siebie w nowej roli.

Możliwość współprowadzenia "The Voice Kids" i spotkanie z tyloma uzdolnionymi dziećmi to wyjątkowa przygoda, ale też wyzwanie. Chcę jak najlepiej wspierać te młode talenty, które mają odwagę spełniać swoje marzenia, a wszystkim, którzy to robią, zawsze mocno kibicuję! Wierzę, że program dostarczy nam wszystkim mnóstwo dobrej energii, fantastycznych, radosnych i wzruszających chwil. "The Voice Kids" jest według mnie jednym z tych programów, który może ubarwić naszą codzienność szczerymi, dziecięcymi emocjami, a te zawsze powinniśmy pielęgnować w sobie bez względu na wiek

