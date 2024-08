Ostatnio głośno było o najnowszym projekcie Polsatu i, czego by nie powiedzieć, perełce Edwarda Miszczaka - "halo tu polsat". Sądząc po zrobionej z wielką pompą ramówce stacji, śniadaniówka może stać się dużym graczem na polskim rynku medialnym. Nic dziwnego, że TVN robi zmiany w swojej śniadaniówce. Dziennikarze press.pl dotarli do informacji o nowych prowadzących. Pojawiło się bardzo znane nazwisko.

Zobacz wideo Edward Miszczak o zmianach, ramówce i nowych twarzach w Polsacie. "Chcemy wypracować trzeci, własny rodowód"

Duże zmiany w "Dzień dobry TVN". Adam Małysz prowadzącym śniadaniówkę

Nie chodzi tu jednak o gwiazdy stacji czy popularnych dziennikarzy. "Dzień dobry TVN" ma wprowadzić zmiany - jednym z prowadzących zostanie Adam Małysz, były skoczek narciarski, dziś prezes Polskiego Związku Narciarskiego. Jak powiadomił press.pl, "Małysz ma też sprawdzać się w innych rolach". Oprócz Małysza prowadzącymi mają być inne osobistości ze świata kultury i sportu. Będzie ich podobno łącznie dziesięcioro. Kolejni prowadzący będą ujawniani sukcesywnie. Jak wiadomo, niedawno ogłoszono, że nowym prowadzącym popularną śniadaniówkę będzie aktor Piotr Adamczyk. Artysta zadebiutuje w tej roli obok Sandry Hajduk. Zastąpi tym samym Annę Senkarę.

Anna Senkara odeszła z "Dzień dobry TVN". Co dalej z dziennikarką?

Grono prowadzących "Dzień dobry TVN" powiększyło się niedawno o, jak już wspomnieliśmy, jednego z topowych aktorów w Polsce. "Oj, tej jesieni będzie się działo" - mogliśmy przeczytać kilka dni temu w poście śniadaniówki, gdzie przedstawiono nową twarz. Obok Sandry Hajduk pojawił się znany m.in. z "Czasu honoru" Piotr Adamczyk, który wywołał zaskoczenie u widzów formatu. "Nie, no serio?", "Wow, świetna wiadomość", "Karol. Papież, który został prowadzącym 'DDTVN'" - mogliśmy przeczytać pod postem. Ciekawe, jak aktor poradzi sobie w tej roli. Według ustaleń Plejady Adamczyk będzie realizował się jako prowadzący tylko przez tydzień. Później w jego miejsce ma wkroczyć inna gwiazda. O tym, kto zastąpi Annę Senkarę w DDTVN dowiedzieliśmy się dosłownie kilka dni po ogłoszeniu przez nią odejścia. Co dalej z jej dalszą karierą? Odniosła się do tego w poście na Instagramie. Dziennikarka przyznała, że nie rozstaje się do końca ze śniadaniówką i czeka ją jeszcze "wiele zagranicznych wyjazdów i materiałów". Ciekawe, czy Sandra Hajduk będzie musiała co tydzień radzić sobie z nowym współprowadzącym. Tego dowiemy się pewnie dopiero tej jesieni, ale na razie wiadomo jedno - TVN tak łatwo nie odpuści swojej pozycji na rynku polskich śniadaniówek.