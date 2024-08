Dziesiąta edycja programu"Rolnik szuka żony" przyniosła nam dwie pary. Zarówno Annie i Jakubowi, jak i Waldemarowi i Dorocie widzowie nie dawali początkowo szans. Dziś uczestnicy nadal są razem. Pierwsza z par już doczekała się potomka, druga natomiast lada chwila powita na świecie córkę. Fani mieli z kolei zupełnie inne przeczucia w przypadku Sary i Artura. Okazało się, że tym razem również błędne. Rolnik i pracownica branży nieruchomości szybko się rozstali. Ostatnio jednak była partnerka Artura dodała zdjęcie, na którym pozuje z innym uczestnikiem programu. Czy coś jest na rzeczy?

"Rolnik szuka żony". Sara pozuje w objęciach innego uczestnika. Czyżby nowa para?

Sierpień to w Polsce sezon weselny. Ostatnio na ślubnym kobiercu stanęła także Roksana z ósmej edycji programu "Rolnik szuka żony". Kandydatka Stanisława poślubiła Kamila, który pojawił się w jej życiu niedługo po zakończeniu zdjęć do show. Na przyjęciu pojawili się także inni uczestnicy hitu TVP. Wśród nich znalazła się Sara Jakubińska z dziesiątej edycji. Była partnerka Artura pojawiła się na ceremonii w długiej czerwonej sukni. Agentka nieruchomości podzieliła się na Instagramie zdjęciami z uroczystości. Na jednym z nich pozuje z Mateuszem Budychem z dziewiątej odsłony programu. Jemu również nie udało się odnaleźć miłości z pomocą telewizji. Czyżby sercowe niepowodzenia zbliżyły ich do siebie. Wspólną fotografię uczestników znajdziecie w naszej galerii.

"Rolnik szuka żony". Niecodzienny pierwszy taniec Roksany i Kamila. Państwo młodzi zaskoczyli gości

Z relacji opublikowanych w mediach społecznościowych wynika, że zabawa na weselu Roksany i Kamila była iście szampańska. W pewnym momencie państwo młodzi wskoczyli do fontanny i zaczęli tańczyć. Ich "wybryk" wzbudził ogromny entuzjazm gości. "Pierwszy taniec w fontannie?" - podpisała kadr Roksana. Nowożeńcy zadbali także o inny atrakcje. Na zaproszonych spore wrażenie zrobiła także specjalna maszyna wytwarzająca dym, dzięki któremu na sali weselnej panował wyjątkowy nastrój.