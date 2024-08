"Chłopaki do wzięcia" to popularny program, który jest emitowany w telewizji od 2012 roku. W formacie najczęściej występują mężczyźni z bagażem doświadczeń. Szukają przed kamerami drugiej połówki. To właśnie w "Chłopakach do wzięcia" poznaliśmy Aldonę, kandydatkę Stefana. Ich związek od początku wzbudzał sporo kontrowersji. Zakochani planowali ślub i ogłosili, że spodziewają się dziecka. Jak się później okazało, kobieta wcale nie była w ciąży. Stefan natychmiast zakończył relację z Aldoną, ale po jakimś czasie znów zaczęli się spotykać. Aktualnie nie wiemy, co ich łączy. Jedno jest jednak pewne - Aldona korzysta z życia i co chwilę chwali się zmianami w swoim wyglądzie.

Zobacz wideo Magdalena Stużyńska opowiada o metamorfozie. Wspomniała o chorobie

"Chłopaki do wzięcia". Aldona ma rude włosy. Chce być blondynką

Aldona prężnie działa w mediach społecznościowych, dzięki temu wiemy, co u niej słychać. Nie tak dawno informowaliśmy o tym, że kobieta sporo schudła. "Jeszcze trochę, damy radę zrzucić parę kilogramów" - czytaliśmy w opisie filmu, na którym zaprezentowała swoją sylwetkę. Na tym jednak nie koniec zmian. Aldona postanowiła także odświeżyć swoją fryzurę. Przefarbowała włosy na rudy kolor, a docelowo chce być blondynką. "Będzie trzeba etapami" - wytłumaczyła fanom w komentarzach na TikToku. Uwagę zwraca także twarz Aldony. Niektórzy sugerują, że gwiazda "Chłopaków do wzięcia" powiększyła usta. Nie potwierdziła jednak tej informacji. Chcecie zobaczyć metamorfozę Aldony? Zajrzyjcie do galerii na górze strony, gdzie znajdziecie jej najnowsze zdjęcia, które zamieściła na TikToku.

"Chłopaki do wzięcia". Aldona i Karina doszły do porozumienia. "Nie jestem konfliktowa"

W programie "Chłopaki do wzięcia" leciały iskry, gdy dochodziło do konfrontacji Aldony i Kariny, siostry Stefana. Jakiś czas temu wyszło na jaw, że kobiety postanowiły pozostawić złe wspomnienia za sobą. "Z mojej strony - pogodziłam się z Aldoną, ponieważ nie jestem konfliktowa i strasznie nie lubię mieć z kimś kosy i też nie chcę stać nikomu na drodze do szczęścia" - pisała Karina. Od tego momentu bohaterki "Chłopaków do wzięcia" czasami wrzucają wspólne zdjęcia w mediach społecznościowych. ZOBACZ TEŻ: "Chłopaki do wzięcia". Tyle zarabiają bohaterowie programu. Kwota może zaskoczyć