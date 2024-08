"Królowa przetrwania" to nowe reality show, które zadebiutowało na antenie TVN 7 pod koniec zeszłego roku. Program jest dostępny także na Playerze. W minionym sezonie wystąpiło 12 celebrytek, które na jakiś czas zostały odcięte od technologii i wygodnego życia. W zamian za to musiały radzić sobie w dżungli w niełatwych warunkach. Uczestniczki musiały wykonywać przygotowane zadania, a także nauczyć się żyć w dzikiej naturze. Pierwszą edycję zwyciężyła Josephine Kwaśniewska. Wiele wskazuje na to, że aktualnie trwają prace nad nowym sezonem programu "Królowej przetrwania". Być może zobaczymy w nim Elizę Trybałę. Poznajcie szczegóły.

REKLAMA

Zobacz wideo "Janoszek to geniusz zła". Ewa Piekut z "Warsaw Shore" i "Królowej przetrwania" w Kole Plotka

Eliza Trybała w "Królowej przetrwania"? Są dowody. "Do zobaczenia... nie wiem kiedy"

Elizę Trybałę widzowie mieli okazję poznać w kontrowersyjnym show MTV "Warsaw Shore. Ekipa z Warszawy". Celebrytka pojawiła się w kilku pierwszych sezonach. W programie poznała Pawła, z którym założyła rodzinę. Dziś para jest już po ślubie i wychowuje razem dwie córki, a swoją codzienność chętnie relacjonuje w mediach społecznościowych. Wiele wskazuje na to, że Eliza Trybała już niebawem może powrócić na ekrany telewizorów. Influencerka była bowiem widziana na lotnisku w Warszawie, a następnie zamieściła wymowne zdjęcie na InstaStories, co jeszcze bardziej podsyciło wszelkie spekulacje. Na jednym z dodanych zdjęć możemy zobaczyć paszport i część biletu lotniczego. Warto zwrócić uwagę, że fotografia została wykonana na tle wnętrza samolotu linii Qatar, co może wskazywać na to, że wybiera się w odległe miejsce. Mało tego na kolejnej relacji celebrytka napisała, że nie wie, kiedy wróci do sieci. "Do zobaczenia... nie wiem kiedy" - czytamy. To natomiast może wskazywać na to, że nie wie, ile utrzyma się w programie. Opisywane kadry możecie zobaczyć w naszej galerii na górze strony.

Mąż Elizy Trybały zabrał głos w sprawie

Portal Plejada skontaktował się z mężem Elizy Trybały z prośbą o komentarz w sprawie. Ten jednak udzielił dość tajemniczej odpowiedzi. "Ja nie wiem, o co chodzi" - przekazał Paweł. Przypominamy, że w poprzedniej edycji programu również wystąpiły uczestniczki z formatu "Warsaw Shore" była to Ewelina Kubiak znana szerszej publiczności jako Ewel0na, a także Ewa Piekut. Relacja Elizy Trybały nie jest jedyną wskazówką, po której można wnioskować, że już niebawem zobaczymy kolejny sezon "Królowej przetrwania". Prowadzący poprzednią edycję Izu Ugonoh przebywa właśnie w Tajlandii, gdzie nagrywany był pierwszy sezon programu. Myślicie, że już niebawem wystartuje drugi? O tym zapewne przekonamy się już wkrótce. ZOBACZ TEŻ: Agnieszka Sienkiewicz zakochała się w żonatym aktorze z trójką dzieci. Była oskarżana o rozbicie rodziny.