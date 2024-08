"Chłopaki do wzięcia" to jeden z najpopularniejszych programów matrymonialnych. Show Polsatu różni się zdecydowanie od formatów randkowych innych stacji. "To nie jest telenowela i napisane role. To jest życie" - mówił swego czasu w rozmowie z Party twórca programu, Jerzy Morawski. Przez lata w produkcji pojawiło się wielu kawalerów, którzy szukali miłości. Niektórzy z nich mieli więcej szczęścia niż inni. Komu udało się zbudować stały związek? Zdjęcia bohaterów i ich partnerek znajdziecie w galerii na górze strony.

"Chłopaki do wzięcia". Jaruś, Bandziorek, Robert "Tancerz" i Ryszard "Szczena"

Jedną z najbardziej rozpoznawalnych par jest Jaruś i Gosia. Małżeństwo przeżyło niedawno poważny kryzys. Wydawało się, że to już koniec wielkiej miłości. Gosia postanowiła jednak dać drugą szansę swojemu ukochanemu i zacząć wszystko od nowa. Nieco lepiej sytuacja wygląda u Bandziorka, który całkiem dobrze dogaduje się ze swoją partnerką Danusią. Czasem dochodzi między nimi do małych kłótni, ale jak na razie nie zanosi się na jakieś poważniejsze problemy. Wzloty i upadki przeżywał również Robert, którego widzowie nazywali "Tancerzem". Wydawało się, że mężczyzna wreszcie odnajdzie spokój u boku Zuzi. Niestety życie na odległość nie pomogło parze. Jakiś czas po wyjeździe kobiety do Niemiec czar prysł i doszło do rozstania. To jednak nie koniec ich związku. Jak donoszą media, Robert i Zuzia postanowili dać sobie kolejną szansę. Uczucie zniknęło również na jakiś czas u Asi i Ryszarda "Szczeny". Para kilkukrotnie rozstawała się i wracała do siebie. Obecnie zakochani próbują odbudować to, co zostało po licznych konfliktach.

"Chłopaki do wzięcia". Łukasz, Zbyszek, Henio, Stefan i Gumiś

Łukasz, czyli "Pan Eskperyment" nawiązał w programie zażyłą relację z Ulą. O związku pary niewiele wiadomo, ale wygląda na to, że wszystko układa się między nimi bardzo dobrze. Sporo szczęścia miał również Zbyszek "Snajper". Mężczyzna zakochał się po uszy w Patrycji. Ich związek miał trudniejsze momenty, przez problemy Zbyszka z używkami. Uczestnik postanowił jednak zawalczyć o siebie i o Patrycję. Kobieta przyjęła przeprosiny i... pierścionek zaręczynowy. Wygląda na to, że i Henio odnalazł swoją miłość! Mężczyzna lubi spędzać czas z Marysią, która nie ma co ukrywać, także cieszy się jego towarzystwem. Widzowie z pewnością pamiętają również perypetie między Stefanem a Aldoną. Para miała powitać na świecie dziecko. Okazało się jednak, że Aldona w żadnej ciąży nie była. Stefan postanowił mimo wszystko wybaczyć kłamstwo ukochanej i zacząć wszystko od nowa. Na końcu nie sposób nie wspomnieć o Łukaszu "Gumisiu". W programie 33-latek poznał Asię, która zawróciła mu w głowie. Widzowie bardzo kibicowali tej relacji. Niestety po głośnych zaręczynach doszło do jeszcze głośniejszego rozstania. ZOBACZ TEŻ: "Chłopaki do wzięcia". Ukochana Szczeny przeszła metamorfozę! Skorzystała z medycyny estetycznej. Lista zabiegów długa