Jesienią na antenie TVP obejrzymy 11. edycję programu "Rolnik szuka żony". Tymczasem bohaterowie dziesiątej odsłony nie dają o sobie zapomnieć. Anna i Jakub nie dawno powitali na świecie pierwsze wspólne dziecko, Dorota i Waldemar również oczekują narodzin potomka, natomiast Nicola podbija wakacyjne sceny. Ostatnio przypomniał o sobie także Darek. Uczestnik miłosnego show pokazał zdjęcie z randki.

REKLAMA

Zobacz wideo "Rolnik szuka żony". Nicola odkryła w sobie nowy talent? Nagle wskoczyła na scenę

"Rolnik szuka żony". Darek pochwalił się randką w kinie

W programie "Rolnik szuka żony" Darek zdecydował się dać szansę relacji z Nicolą. W finale show okazało się jednak, że para nie jest już razem. Związek uczestników rozpadł się po kilku tygodniach. Jedną z przyczyn rozstania był sposób, w jaki Nicola podawała herbatę. Wszystko wskazuje jednak na to, że Dariuszowi udało się w końcu znaleźć kobietę, która spełnia jego wyśrubowane standardy. Jakiś czas temu tajemnicza blondynka opublikowała relację ze zdjęciem rolnika. On sam udostępnił natomiast post, okraszając go serduszkiem. Teraz natomiast wybrali się razem do kina na "Wieczór kawalerski", czym uczestnik hitu TVP pochwalił się w mediach społecznościowych. Tym razem również nie zapomniał o emotikonie w kształcie serca.

"Rolnik szuka żony". Mikołaj jest zakochany. Jego serce skradła miss. "Z moją największą miłością"

Dariusz nie jest jedynym uczestnikiem dziesiątej edycji programu "Rolnik szuka żony", któremu udało się niedawno odnaleźć miłość. Swoją drugą połówkę spotkał też Mikołaj, kandydat Ani. Jego serce skradła piękna brunetka, Dominika, która pracuje jako modelka i hostessa. Może pochwalić się też tytułem III Wicemiss Województwa Świętokrzyskiego. Para spędza obecnie razem wakacje w Norwegii, gdzie na stałe mieszka Mikołaj. "Wspaniale spędzony dzień w norweskich górach z moją największą miłością. Nigdy nie miałem tak cudownych wakacji. Zapowiadają się niezapomniane trzy tygodnie wspaniałego wypoczynku we dwoje" - chwalił się na Instagramie uczestnik miłosnego show. ZOBACZ TEŻ: "Rolnik szuka żony". Anna krótko podsumowała pozostałych uczestników z programu. "Nie wierzę w..."