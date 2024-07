"Top Model" gości na antenie TVN od niemal 15 lat. Program nadal gromadzi tysiące widzów przed telewizorami i niewiele mniej chętnych pojawia się na castingach. Na przestrzenie lat w programie nie zaszło wiele zmian personalnych. Od początku jego istnienia w jury zasiadają Joanna Krupa, Dawid Woliński i Marcin Tyszka. W roli prowadzącego występuje natomiast Michał Piróg. W nadchodzącym sezonie towarzyszyć mu będzie także finalistka 12. edycji, Sofia Konecka-Menescal. W rozmowie z dziennikarką Plotka modelka opowiedziała o zaburzeniach odżywiania.

"Top Model". Sofia Konecka-Menescal jest posądzana o zaburzenia odżywiania. "Miałam przez to duże problemy"

Sofia Konecka-Menescal niebawem zadebiutuje w roli prezenterki. Finalistka 12. edycji "Top Model" w nadchodzącym sezonie będzie wspierała uczestników za kulisami show. Niedawno został zorganizowany dzień prasowy nowej odsłony modowego programu. Jurorzy i prowadzący chętnie rozmawiali więc z dziennikarzami. Konecka-Menescal zdradziła reporterce Plotka, jak dba o urodę. Wyznała też, że przez naturalnie szczupłą sylwetkę była posądzana o zaburzenia odżywiania.

Ja bardzo lubię jeść. Kocham makaron. Krążą plotki, że cierpię na zaburzenie odżywiania, co jest dla mnie dosyć abstrakcyjne, gdyż ja jako dziecko miałam przez to duże problemy w szkole. Wszyscy wyzywali mnie za to, jak chuda jestem, a ja po prostu taka się urodziłam. Smutne, ale ja nie biorę tego do siebie, bo ja wiem, że jestem zdrowym człowiekiem, znam swoje badania i myślę trzeźwo. No i jem, dużo jem

- wyznała modelka.

"Top Model". Sofia Konecka-Menescal. Nie przejmuje się hejtem. "Ludzie różne rzeczy mówią"

Modelka przyznała jednak, że od dawna słyszy różne plotki na swój temat. Dodała także, że rozpoczynając karierę w show-biznesie, trzeba się uodpornić na tego typu sytuacje. "Przez chwilę zabolało mnie to, ale trzeba się do tego przyzwyczaić i wiem, że ludzie zawsze będą tego typu rzeczy wypisywać. Różne rzeczy ludzie wypisują na mój temat, które mijają się zupełnie z prawdą. Znam swoją wartość, wiem, co przeżyłam i staram się tym nie przejmować" - podsumowała.