"Taniec z gwiazdami" to wielki hit Polsatu. 14. edycja, której zwycięzcami zostali Anita Sokołowska oraz Jacek Jeschke, cieszyła się ogromną popularnością. Edward Miszczak nie kazał więc długo czekać na kolejną odsłonę formatu. Show wróci na antenę już we wrześniu. Skład jury pozostanie taki sam i uczestników oceniać będą: Iwona Pavlović, Rafał Maserak, Tomasz Wygoda i Ewa Kasprzyk. A kto wystąpi w nowej edycji "Tańca z gwiazdami"? Nie zabraknie wielkich nazwisk z polskiego show-biznesu.

REKLAMA

Zobacz wideo Co za taniec. Danuta Martyniuk zaszalała. "Jak Shakira"

"Taniec z gwiazdami". Kto wystąpi w programie? Natalia Nykiel i Filip Bobek to początek długiej listy gwiazd

Polsat powoli uchyla rąbka tajemnicy odnośnie nowej edycji "Tańca z gwiazdami". Do tej pory produkcja potwierdziła udział kilku uczestników. Wyjawiono, że na parkiecie zaprezentują się: Filip Bobek, Natalia Nykiel, Julia Żugaj, Rafał Zawierucha i Anna-Maria Sieklucka. Na tym jednak nie kończy się lista znanych nazwisk. Jak udało się nieoficjalnie dowiedzieć "Super Expressowi" w tanecznym wyzwaniu mają sprawdzić się także: Majka Jeżowska, Vanessa Aleksander, Maciej Zakościelny, Filip Lato, Piotr Świerczewski, Olga Bończyk oraz Michał Meyer. Trzeba przyznać, że Edwardowi Miszczakowi ponownie udało się zaprosić do formatu wielkie gwiazdy. Jeśli chcecie powspominać poprzednią edycję programu, to zdjęcie wszystkich uczestników znajdziecie w galerii na górze strony.

"Taniec z gwiazdami". Alicja Majewska o udziale w programie. "Pojechałam na spotkanie"

Niedawno Alicja Majewska udzieliła wywiadu, w którym została zapytana o udział w "Tańcu z gwiazdami". Jak się okazuje, zaproszono ją do formatu. - Gdybym chciała, to miałam okazję się już dwukrotnie co najmniej pojawić, bo dostałam takie zaproszenie, jeszcze na samym początku, kiedy "Taniec z gwiazdami" robiła inna stacja telewizyjna. Dostałam taką propozycję, wydawała mi się niezbyt wiarygodna, więc po to, żeby mieć pewność, że to nie jest żart, to pojechałam na spotkanie z producentkami, pojechałam i okazało się, że taka propozycja była - mówiła dla portalu Jastrząb Post. Wyjawiła, że zrezygnowała z oferty, ponieważ bała się, że nie wygra programu. ZOBACZ TEŻ: Okrzyknięto ją miss Sejmu, wystąpiła w "TzG" i opalała topless z partyjnym kolegą. Co się stało z Sandrą Lewandowską?