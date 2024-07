Szósta edycja programu "Sanatorium miłości" zakończyła się w maju, ale uczestnicy nie dają o sobie zapomnieć. Szczególnie głośno jest o Marii Oleksiewicz, która jakiś czas temu wspomniała w wywiadzie o tym, że miała zaoferować pomoc Andrzejowi Nowakowi. "Kiedy powiedział, że nie ma mieszkania, też zajęłam się tym, by miał się gdzie zatrzymać. No taka już jestem, że pomagam i nie będę z tym walczyć" - wyjawiła w rozmowie z "Chwilą dla Ciebie". Andrzej postanowił skomentować te słowa. "Mam gdzie mieszkać, mam pracę i wszystko u mnie w porządku. Nigdy nie mieszkałem u Marii" - poinformował Plejadę. Teraz do dyskusji włączył się uczestnik drugiej edycji - Władysław Balicki.

"Sanatorium miłości". Co za słowa. Władysław nie gryzł się w język

Władysław z "Sanatorium miłości" gorzko ocenił Marię we wpisie, który zamieścił w mediach społecznościowych. Padły mocne słowa. "Tej pani to burek wystarczy. Wątpię też, czy zechce? Gdzie Andrzej do niej? Idę o zakład, że chłopa nie będzie miała. Królowa obciachowa. (...) Wiele ludzi ma takie zdanie, zgrywa się prymityw na damę" - napisał Władysław. Maria nie skomentowała afery, ale na jej instagramowym wpisie pojawiła się grafika z wymownym opisem. "Nie ufaj ludziom, bo świat jest fałszywy. Każdy ci sprzyja, gdy jesteś szczęśliwy. A gdy się potkniesz na drodze życia, nigdy nie znajdziesz u ludzi współczucia" - czytamy. Myślicie, że tymi słowami nawiązała do wypowiedzi Władysława z programu "Sanatorium miłości"?

"Sanatorium miłości". Czarne chmury nad Marią. Nieprzychylne wypowiedzi to początek

Przytyki ze strony kolegi nie są jedynym problemem, z jakim musi mierzyć się Maria. Niedawno kuracjuszka trafiła do szpitala i miała operację biodra. Pokazała zdjęcie z placówki, które znajdziecie w galerii na górze strony. Chociaż seniorka początkowo bardzo cierpiała, to teraz widoczna jest poprawa. "Już powoli zdrowieję, rozpoczęłam rehabilitację domową. Samopoczucie doskonałe, niedługo będę chodzić bez kul" - czytamy na jej profilu. ZOBACZ TEŻ: "Sanatorium miłości". Kolejne napięcie między uczestniczkami. Tym razem chodzi o Elżbietę. "Paskudne plotki"