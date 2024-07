"Milionerzy" to z pewnością jeden z najpopularniejszych teleturniejów w telewizji. W roli prowadzącego od lat sprawdza się niezawodny Hubert Urbański. W ostatnim sezonie aż dwóm graczom udało się zgarnąć główną nagrodę. W marcu 2024 roku milion złotych wygrał Mateusz Żaboklicki, a miesiąc później Tomasz Boruch. Widzowie już zacierają ręce na nowy sezon programu, ale mogą się mocno zdziwić, bo na próżno go szukać w jesiennej ramówce. Po wakacjach miejsce "Milionerów" zajmie nowe reality-show. Co dalej z kultowym teleturniejem TVN? Już wiadomo.

Zobacz wideo Pytania, które mocno zaskoczyły uczestników teleturnieju "Milionerzy". Odpowiedzielibyście na nie?

"Milionerzy". Teleturniej znowu znika z anteny. Co dalej z programem?

Jesienna ramówka stacji TVN zacznie się bez teleturnieju Huberta Urbańskiego. Od 26 sierpnia w programie stacji od poniedziałku do czwartku o godzinie 20:50 będzie nadawane nowe reality show "B&B Love". To nowy format randkowy, którego do tej pory nie było w telewizji. Udział w programie wezmą osoby prowadzące hotele i miejsca typu "bed and breakfast" za granicą, którzy, aby zrealizować swój pomysł na biznes, opuścili ojczyznę. Ich kandydatami i kandydatkami będą ich klienci. Czy to koniec "Milionerów" w TVN? Bez obaw, teleturniej powróci na antenę, po finalnym odcinku "B&B Love", więc nowe odcinki zobaczymy w październiku, lub listopadzie. O czym będzie nowy program TVN? "To nie jest kolejny randkowy program o niekończących się romantycznych piknikach i wypadach na plaże. To historia relacji w prawdziwym życiu, gdzie codzienność rzadko ustępuje miejsca bajce. Połączy ich decyzja, czy rozpocząć wspólne życie. Kto zostanie tylko gościem, a kto będzie miał odwagę zameldować się na stałe?" - czytamy w komunikacie prasowym stacji.

"Milionerzy". Teleturniej ma w swojej historii kilka dłuższych przerw

Teleturniej "Milionerzy" cieszy się ogromnym powodzeniem, ale w swojej historii ma kilka dłuższych przerw. Pierwsze odcinki programu pojawiły się na antenie w 1999 roku i teleturniej trwał nieprzerwanie do 2003 roku. Potem producenci zrezygnowali z dalszej emisji i "Milionerzy" powrócili na antenę dopiero w 2008 roku. Co ciekawe po dwóch latach znowu zrezygnowano z realizacji programu, ale po czasie produkcja znowu zmieniła decyzję i po siedmioletniej przerwie teleturniej wrócił na antenę w 2017 roku. Jesteście fanami "Milionerów"?