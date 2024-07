To koniec ery. "Panorama" znika z TVP2. Co dalej z programem?

"Panorama" to jeden z flagowych programów TVP, który nadawany jest od 1991 roku. Po rewolucji na Woronicza program po krótkiej przerwie ponownie pojawił się na antenie. Szefem formatu został Jarosław Kulczycki, który po ośmiu latach wrócił do roli prowadzącego. Wśród prezenterów programu możemy oglądać m.in. Piotra Jędrzejka z TVP Info. W "Panoramie" oprócz informacji z kraju i ze świata pojawiła się także sekcja analityczna. - Naszą ambicją jest, aby w każdym programie - oprócz materiałów czysto newsowych, wydarzeń z kraju i zagranicy, politycznych, społecznych, medycznych, naukowych i kulturalnych, znalazły się także dwa, ewentualnie trzy materiały analityczne, w których będzie więcej wypowiedzi ekspertów - informował swego czasu Kulczycki. Jak się okazuje, czas na kolejną rewolucję. "Panorama" na stałe żegna się z TVP2.

Koniec "Panoramy" w TVP2. Od września program będzie nadawany w TVP Info

Jak informuje serwis Wirtualne Media, nadszedł koniec ery "Panoramy" w TVP2. Nie zmienia się natomiast władza. Jarosław Kulczycki pozostaje szefem formatu, ale "Panorama" zostanie na stałe przeniesiona do TVP Info, gdzie wraz z początkiem września stanie się flagowym serwisem informacyjnym. Format będzie emitowany codziennie o 22:00 i będzie o 15 minut dłuższy. Na tym nie koniec zmian, bo program będzie także nagrywany w nowym, większym studiu.

"Panorama" w TVP Info oznacza większy porządek w ofercie programowej kanałów TVP. Jesteśmy przekonani, że program ten zyska większe możliwości rozwoju na antenie newsowej

- powiedział dyrektor biura programowego TVP Sławomir Zieliński w rozmowie z portalem Wirtualne Media.

Co zobaczymy w nowej odsłonie "Panoramy"? "Szukamy tematów bliskich ludziom"

W nowej odsłonie "Panoramy" pojawi się to, co już sprawdzone, czyli bieżące informacje ze świata polityki, gospodarki, sportu i kultury. Na tym nie koniec, bo w programie będą także autorskie formaty dotyczące m.in. życia Polaków czy ważnych społecznych kwestii. "Widzowie doceniają nasze autorskie materiały polityczne i społeczne, które realizujemy w atrakcyjnej i przystępnej dla każdego odbiorcy formie. Szukamy tematów bliskich ludziom i zawsze stajemy po stronie widza. Zapewniam, że pod tym względem nic się nie zmieni" - powiedział szef programu w rozmowie z serwisem Wirtualne Media.