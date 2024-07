Prezes TV Republika o przyszłości Holeckiej w stacji. Padły ważne słowa.

Ostatni raz Danuta Holecka była na wizji 8 lipca. Dzień później zmarł jej syn - Julian Dunin-Holecki, który miał 31 lat i pracował jako lekarz. Od kilku dni w grafiku w miejsce dziennikarki znalazł się Adrian Borecki. Na razie pogrążona w żałobie matka nie powiedziała, kiedy wróci do TV Republika i prowadzenia programu "Dzisiaj". Prezes stacji jest dobrej myśli. - Czekamy i liczymy, że Danusia wróci do nas jak najszybciej. Jest na to szansa. Myślę, że szybko z nami będzie. Presji nie ma. Ma od nas 100 proc. wsparcia - powiedział Tomasz Sakiewicz w rozmowie z Plotkiem. A że przed jej urlopem program prowadziła tylko ona na zmianę z Jackiem Sobalą, wypowiedział się też o dalszych planach stacji. - W przyszłości będzie więcej prowadzących "Dzisiaj" o 19:00, bo się rozwijamy i też planujemy kolejne programy - dodał.

Wspierają Danutę Holecką po śmierci syna

Danuta Holecka może liczyć nie tylko na wsparcie od prezesa TV Republika. Kilka godzin po pogrzebie syna - 15 lipca 2024 roku - na wizji zwrócił się do niej prowadzący serwis informacyjny "Dzisiaj" w TV Republika, w którym pracuje też dziennikarka. "Proszę państwa, prawda jest taka, że niby robimy ten dziennik, ale myślami podobnie jak państwo jesteśmy z tobą Danusiu" - powiedział Jacek Sobala na koniec programu. Publiczne kondolencje złożył jej też Jacek Kurski. "Danusiu, brak nam słów, by nazwać ból po nagłym odejściu twojego syna Juliana. Tak niedawno na jego weselu cieszyliśmy się z wami jego szczęściem i pięknym życiem przed nim. Tak trudno się z tym pogodzić. Przesyłamy ci wyrazy miłości i siły. Jesteśmy z tobą i najbliższymi. Jacek i Joanna Kurscy" - czytamy.

Syn Holeckiej spoczął na Cmentarzu Służewskim Starym

Do Danuty Holeckiej zwróciła się też ostatnio europosłanka Beata Kempa z PiS. "Szanowna pani redaktor, droga pani Danuto proszę przyjąć jak matka od matki i kobieta od kobiety, dogłębne wyrazy współczucia i najszczersze kondolencje z powodu śmierci Syna. Nic nie utuli straty po śmierci ukochanego dziecka. To niewyobrażalna i niespodziewana tragedia. Polecam modlitwie i opiece Bożej panią oraz pani śp. syna. Pokój jego duszy" - napisała na portalu X. Według relacji "Faktu" ceremonia pogrzebowa Juliana Dunina-Holeckiego odbyła się z udziałem czterech księży. Mężczyzna został pochowany na Cmentarzu Służewskim Starym. Przyczyny jego śmierci nie podano do publicznej wiadomości, ale prokuratura ujawniła, że mężczyzna chorował. W ostatnim pożegnaniu lekarza uczestniczyła m.in. koleżanka Danuty Holeckiej z TV Republika - Anna Popek. Rodzina prosiła, by nie składać kwiatów, a zamiast tego przeznaczyć datki na cel charytatywny.