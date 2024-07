"Sanatorium miłości" to jeden z największych hitów Telewizji Polskiej. Randkowe show dla seniorów doczekało się już sześciu odsłon i nieustannie przyciąga przed telewizory rzeszę widzów. W czwartej edycji mieliśmy okazję poznać Andrzeja. Natomiast w piątym sezonie programu wystąpiła Ula. Nie jest tajemnicą, że między tą dwójką narodziło się płomienne uczucie. Choć pojawili się w różnych odsłonach, to drogę do siebie znaleźli poprzez liczne imprezy organizowane dla uczestników "Sanatorium miłości". Związek zakochanych kwitnie w najlepsze. Ostatnio wybrali się oni na wspólne wakacje. Co za ujęcia!

"Sanatorium miłości". Andrzej i Ula wygrzewają się na wakacjach. Tylko spójrzcie na te kadry

Andrzej idzie z duchem czasu i aktywnie działa w mediach społecznościowych. Ostatnio na jego instagramowym profilu możemy zobaczyć mnóstwo zdjęć w towarzystwie ukochanej Uli. Z najnowszych publikacji wynika, że para postanowiła nieco odpocząć i wybrała się na urlop. Na jednym ze zdjęć możemy zobaczyć, jak mężczyzna czule obejmuje partnerkę. Para pozuje nad basen, a w tle widać piękny hotel i słoneczne niebo. Z kolei na drugiej fotografii widzimy, jak zakochani siedzą przy stole i wśród bujnej i tropikalnej roślinności popijają kolorowe koktajle. Nie da się ukryć, że oboje wyglądają na bardzo szczęśliwych. Bez wątpienia miłość im służy. "Fajna z was para. Taka delikatna i subtelna" - możemy przeczytać w jednym z komentarzy. Zdjęcia zakochanych z wakacji możecie zobaczyć w naszej galerii w górnej części artykułu.

"Sanatorium miłości". Andrzej i Ula zakochali się w sobie na zabój. Zdecydowali się nawet na wspólny tatuaż

Ula i Andrzej nie szczędzą sobie czułości nawet w wywiadach. W jednej z rozmów zakochani przyznali, że ich uczucie bardzo dobrze się rozwija. - Jak widać, rozwija się pięknie i pozytywnie - powiedziała Ula. Zaraz po tym wtrącił się Andrzej. - Potwierdzam, nie zaprzeczam (...) Gdzieś tam nasze drogi się zeszły i mam nadzieję, że na dłużej i że szczęśliwie - wyznał mężczyzna w rozmowie z portalem Sport.pl. Ostatnio para zdecydowała się na kolejny odważny krok. Wygląda na to, że wielkie uczucie postanowili przypieczętować wspólnym tatuażem. Zakochani wybrali ten sam wzór. "Nasz nowy początek" - zapowiedziała Ula w opisie w mediach społecznościowych. ZOBACZ TEŻ: "Sanatorium miłości". Małgorzacie puściły nerwy. Rozliczyła się z TVP i obraziła Brzozowskiego. Ależ słowa!