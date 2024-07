Olga Jankowska przez kilkanaście lat wcielała się w rolę Klary Pyrki w popularnym serialu obyczajowym "Barwy szczęścia". Aktorka przez lata była jedną z kluczowych postaci w produkcji. Dwa lata temu zdecydowała się jednak pożegnać z formatem, a jej wątek zakończył się wyjazdem do Stanów Zjednoczonych. Co dziś u niej słychać? Od jakiegoś czasu słuch o niej zaginął, a ona sama całkowicie wycofała się ze świata show-biznesu.

Olga Jankowska z "Barw szczęścia" oprócz aktorstwa miała inną pasję. "Marzyłam, żeby śpiewać"

Olga Jankowska miała zaledwie 13 lat, gdy zadebiutowała w filmie "Jasne błękitne okna" Bogusława Lindy. Wówczas wystąpiła u boku Joanny Brodzik i zachwyciła widzów. Niedługo później, dostała propozycję grania w serialu "Barwy szczęścia", w którym pojawiała się od 2008 roku. Niewielu jednak wie, że oprócz aktorstwa Olga Jankowska miała jeszcze jedną pasją. Było nią śpiewanie. Jak sama wielokrotnie powtarzała, od dziecka miała niewiarygodny słuch i wyczuloną pamięć muzyczną. To skłoniło ją, by w 2013 roku wziąć udział w hitowym show TVP "The Vocie od Poland". - Wcześniej nie wierzyłam w siebie i swoje możliwości. Marzyłam, żeby śpiewać, ale nie miałam odwagi wyjść z tym do ludzi - mówiła na chwilę przed swoim występem w trzeciej edycji programu. Olga Jankowska zaszła bardzo daleko, jednak ostatecznie odpadła tuż przed wielkim finałem. Jakiś czas później jedna z wytwórni nagraniowych zaproponowała jej podpisanie kontraktu. Ta jednak odmówiła. "Nie zdecydowałam się. Nie czułam, że jestem już na to gotowa" - wyznała w rozmowie z "Tele Magazynem".

Olga Jankowska odeszła z "Barw szczęścia". "Mogę wreszcie zamknąć ten rozdział. Co się z nią stało?

Przez lata kariera muzyczna Olgi Jankowskiej stanęła w miejscu. Dopiero w 2020 roku aktorka nagrała piosenkę o tytule "Never Fade Away". Na doskonalenie się w tej ścieżce brakowało jej jednak czasu, bowiem większość dni spędzała na planie "Barw szczęścia". Dwa lata później Olga Jankowska postanowiła poinformować produkcję, że rezygnuje z roli Klary. Wówczas postanowiła poświęcić się jedynie śpiewaniu. - Aktorstwo i śpiewanie są dla mnie niezwykle ważne. To dwie moje największe pasje i w obu chciałabym się rozwijać, ale muzyka zawsze będzie w moim sercu na pierwszym miejscu - powiedziała w trakcie wizyty w "Pytaniu na śniadanie". Choć Olga Jankowska pożegnała się z serialem, to odcinki z jej udziałem były emitowane jeszcze przez jakiś czas. "Mogę wreszcie zamknąć ten rozdział i ruszyć w nową drogę. I jestem tym bardzo podekscytowana. Dużo wspaniałych wyzwań przede mną" - napisała w 2023 roku na Instagramie, żegnając się z widzami. Mimo upływu czasu Olga Jankowska nie rozwinęła skrzydeł w karierze muzycznej. Tak naprawdę słuch o aktorce zaginął, a ona sama wycofała się nawet z mediów społecznościowych. Jedynie sporadycznie na jej profilu możemy dostrzec nowe posty. Być może obrała sobie ona inną drogę życiową.